RDC: Nvidia investiga a su CEO Jensen Huang por un vínculo sentimental con una empresaria sospechada de espionaje chino

La empresa Nvidia abrió una investigación independiente sobre su director ejecutivo, Jensen Huang, luego de que el empresario reconociera haber mantenido una relación sentimental con Alice Huang, una empresaria sospechada de haber colaborado con el Gobierno chino. El caso generó repercusiones dentro de la compañía y despertó interrogantes sobre los posibles vínculos entre la firma tecnológica y las investigaciones por espionaje.

Durante su columna en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista Norman Powell explicó que «el fabricante de semiconductores de inteligencia artificial, justamente Nvidia, inició una investigación independiente sobre su jefe ejecutivo Jensen Huang». El directivo, de 63 años, continuará al frente de la empresa mientras avanza el proceso.

La relación de Jensen Huang y las declaraciones de Donald Trump

Powell señaló que el reconocimiento de la relación sentimental provocó un fuerte impacto en la compañía. También destacó el vínculo personal que Huang mantiene con el presidente estadounidense: «Él mantiene personalmente un estrecho vínculo con el presidente Trump, quien lo ha elogiado muchas veces y el mismo Trump opinó este fin de semana que Huang es una persona honorable, le dijo, y debe continuar en su cargo».

Mientras tanto, Huang se dirigió a los empleados de Nvidia y reconoció su infidelidad, además de pedir disculpas. «Les debo disculpas a mi familia y a todos ustedes, no hay excusa para lo que he hecho», expresó.

Las sospechas de espionaje chino y la investigación en Estados Unidos

Las sospechas sobre Alice Huang se remontan al año anterior, cuando funcionarios estadounidenses concluyeron que la entonces alta ejecutiva de Megaspeed International, una firma con sede en Singapur, había compartido información con el Gobierno chino mientras colaboraba con Nvidia.

El periodista explicó que las investigaciones de Estados Unidos también apuntaban a posibles transferencias de tecnología. «Los investigadores de Estados Unidos habían abierto sus pesquisas ante las sospechas de que Megaspeed ayudó a Beijing a obtener acceso a semiconductores avanzados de inteligencia artificial», señaló.

Qué dijo Nvidia sobre la investigación y cuál es la posición de China

Nvidia confirmó que la investigación estará a cargo de un comité independiente, con asistencia de abogados externos. «Claro, es la principal firma productora de los chips que se necesitan para la inteligencia artificial», explicó Powell, al dimensionar la relevancia de la compañía en el sector tecnológico.

Por su parte, China rechazó las acusaciones vinculadas con una supuesta transferencia de información. «China ha negado totalmente que haya recibido información de inteligencia de parte de esta mujer», concluyó el periodista.