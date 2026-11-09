RDC: qué cambios podría impulsar Trump en su política de deportaciones tras la derrota electoral

Donald Trump reconoció que su política de deportaciones pudo haber perjudicado al Partido Republicano en las elecciones de medio término y admitió que su estrategia migratoria fue demasiado dura. “Creo que quizás sea demasiado dura”, respondió el presidente de Estados Unidos cuando le preguntaron si consideraba que había ido demasiado lejos con las expulsiones de inmigrantes. Además, resumió el impacto político que le atribuyó a esa decisión con una frase contundente: “Esto me perjudicó”.

La admisión se produjo durante una entrevista con el programa 60 Minutes, de la cadena CBS, emitida el domingo por la noche. El corresponsal Norman Powell analizó las declaraciones en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y señaló que Trump reconoció que una de las políticas que consideraba uno de los principales logros de su mandato pudo convertirse en una de las razones de la derrota republicana.

“Esto me perjudicó”: la admisión de Trump sobre las deportaciones

Según explicó Powell, el mandatario reconoció que su enfoque sobre las deportaciones había sido demasiado agresivo y que esa dureza pudo tener consecuencias electorales. La declaración representa un reconocimiento sobre el costo político de una de las principales banderas de su gestión, aunque Trump también sostuvo que ahora podría ser posible alcanzar un entendimiento con la oposición.

“Su enfoque respecto a las deportaciones en particular fue demasiado duro”, resumió el corresponsal. En ese sentido, destacó que el presidente consideró que alcanzar un acuerdo sobre inmigración con los demócratas es ahora una posibilidad concreta.

La oposición, por su parte, buscará poner el foco en la necesidad de modificar la legislación migratoria. Powell señaló que los demócratas harán hincapié en ese reclamo, en un escenario en el que el resultado electoral les permitió hacerse con el control de ambas cámaras, según lo explicado durante la entrevista.

Trump también responsabilizó a la comunicación y a la guerra en Irán

Durante la conversación con 60 Minutes, Trump no atribuyó la derrota republicana exclusivamente a la política migratoria. También mencionó otros factores, entre ellos la ausencia de su nombre en las boletas electorales, una estrategia de comunicación deficiente de su partido, la impopularidad de la guerra en Irán y la baja participación de sus propios votantes.

El corresponsal recordó que el presidente había insistido durante la campaña en que sus seguidores actuaran como si él mismo estuviera en las papeletas. “Hagan de cuenta que yo estoy en la papeleta”, había planteado, según relató Powell.

La explicación generó una reacción crítica del conductor Jorge Elías, quien cuestionó que Trump responsabilizara a su ausencia en las boletas por el resultado. “De todas las excusas que dio, eso de su ausencia de las boletas electorales es realmente desopilante. No puede figurar en elecciones de medio término”, señaló.

La posibilidad de un acuerdo con los demócratas

Más allá de las explicaciones sobre la derrota, la entrevista dejó abierta la posibilidad de un cambio en la estrategia migratoria. Trump consideró que un acuerdo con los demócratas es “perfectamente posible”, mientras que la oposición buscará impulsar cambios en la legislación sobre inmigración.

Para Powell, el dato central es que el propio mandatario reconoció que la dureza de las deportaciones pudo haber tenido un costo para su partido. Una política que Trump había presentado como uno de los logros de su gobierno quedó así bajo revisión después del resultado electoral, mientras se abre una nueva etapa de negociación política sobre inmigración.