RDC: qué puede pasar con Santiago Peña tras el avance del juicio político en Paraguay

La crisis institucional en Paraguay escaló tras la decisión de la Cámara de Diputados de habilitar el avance del juicio político contra Santiago Peña y trasladar el proceso al Senado, donde, según explicó Jorge Elías, existirían los votos necesarios para avanzar con su destitución.

El mandatario solicitó 72 horas para preparar su defensa. En el escrito presentado, argumentó que “el plazo inferior a 12 horas resulta insuficiente para garantizar que el proceso cumpla con los estándares de un Estado de derecho”.

La situación judicial de Santiago Peña y el juicio político

Jorge Elías explicó que los expresidentes paraguayos se convierten en senadores vitalicios y conservan fueros parlamentarios. Por eso, el proceso busca evitar que Peña mantenga esas protecciones y pueda quedar sometido a la Justicia penal.

La investigación está vinculada con presuntos conflictos de intereses derivados de la quiebra de Ueno Bank, entidad relacionada con un holding del que Peña habría formado parte.

El escenario político tiene además un componente partidario determinante: el Partido Colorado, fuerza que gobierna Paraguay desde hace décadas, incluso con breves interrupciones. El grupo empresarial y político encabezado por Horacio Cartes, que impulsó la candidatura de Peña en 2023, ahora respaldaría su sometimiento al juicio político.

“El grupo Cartes fue el que proclamó la candidatura de Santiago Peña en 2023 y es el mismo que ahora le baja el pulgar y dice que efectivamente debe someterse a un juicio político”, destacó Elías.

La crisis también tiene consecuencias económicas. Según el análisis presentado en el programa, Ueno Bank tenía cerca de tres millones de ahorristas y los fondos públicos comprometidos alcanzaban los 850 millones de dólares. Aunque existe un fondo de garantías para cubrir parte de las pérdidas, su financiamiento terminaría recayendo sobre los contribuyentes paraguayos.

¿Se termina un ciclo conservador en América Latina?

Para Elías, la situación paraguaya no puede analizarse de manera aislada. El periodista vinculó esta crisis con otros acontecimientos internacionales, como los cambios políticos en Estados Unidos, Brasil e Israel.

En ese contexto, planteó un interrogante sobre el futuro del mapa político regional: “¿Se cierra un ciclo conservador y se reconfigura el mapa?”.

El analista también recordó la nueva doctrina de seguridad nacional impulsada por Donald Trump, que colocó a América Latina entre las prioridades estratégicas estadounidenses. Según explicó, esa orientación incluyó la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela, además de la caracterización de organizaciones narcotraficantes como grupos terroristas, una definición que podría habilitar intervenciones estadounidenses fuera de su territorio.

“Esa doctrina de Donald Trump es curioso, pero pone a América Latina arriba de China dentro de la prioridad nacional de Estados Unidos”, señaló.

El escenario también impacta sobre Paraguay, que hasta hace poco era considerado un socio regional estable para Washington y había manifestado su disposición a recibir personas deportadas por las autoridades migratorias estadounidenses.

“Este paradigma es el que se está dando hoy en América Latina y en el mundo, un cambio de ciclo”, sostuvo Elías, aunque aclaró que todavía es temprano para establecer conclusiones definitivas.

Por el momento, el futuro de Santiago Peña permanece abierto. Aunque el Senado tendría los votos para destituirlo, el mandatario pidió tiempo para preparar su defensa. “Los votos están en el Senado, pero hay que ver cómo se desarrolla esto”, concluyó el periodista.