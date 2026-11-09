RDC: quién es Stephen Miller y por qué su llegada al gabinete anticipa un cambio en la estrategia de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió reemplazar a su jefa de gabinete, Suzy Wiles, por Stephen Miller, uno de sus colaboradores más cercanos y una de las figuras de mayor influencia dentro de su administración. El anuncio se conoció el viernes por la noche y sorprendió al escenario político de Washington. «Fue una noticia sorpresa al final del día viernes, ya casi de noche, cuando hizo este anuncio que sorprendió a todo Estados Unidos», explicó Norman Powell.

Miller, de 41 años, comenzó formalmente sus funciones como jefe de gabinete después de haber sido uno de los principales arquitectos de las políticas migratorias y fronterizas más restrictivas del Gobierno republicano. Wiles, por su parte, había ocupado el cargo desde el inicio del segundo mandato presidencial. Trump no explicó públicamente los motivos de su salida, pero la designación de Miller representa un movimiento significativo dentro del círculo de poder de la Casa Blanca.

Stephen Miller y el giro hacia una estrategia de confrontación política

El ascenso de Miller lo ubica en una posición de mayor influencia sobre las decisiones presidenciales. Sus posturas políticas, especialmente en materia migratoria, lo convirtieron en un blanco habitual de las críticas de la oposición. «Es uno de los asesores más antiguos e influyentes del presidente Trump, además de ser el artífice de muchas de las políticas fronterizas y migratorias más agresivas», señaló Powell.

El corresponsal también advirtió que su llegada al nuevo cargo podría profundizar las diferencias con los demócratas. Según trascendió desde la Casa Blanca, Miller tendría escaso interés en alcanzar acuerdos con la oposición y estaría dispuesto a impulsar una estrategia de confrontación, una postura que ya había mostrado en sus funciones anteriores, incluso frente a los medios de comunicación.

Entre sus objetivos aparece la reconstrucción de la coalición MAGA, el movimiento que llevó nuevamente a Trump a la Presidencia en 2024. Para ello, buscaría promover iniciativas capaces de movilizar a sus votantes y atender dos preocupaciones centrales: el conflicto con Irán y el aumento del costo de vida.

La derrota republicana y el nuevo escenario en el Congreso

La designación generó desconcierto en Washington, especialmente porque Miller estuvo detrás de las deportaciones masivas que recibieron fuertes cuestionamientos durante el proceso electoral. «No hubiesen esperado un cambio de este tipo, de promoverlo justamente al que organizó las deportaciones masivas que fueron tan criticadas en estas votaciones», sostuvo Powell.

En paralelo, el nuevo equilibrio legislativo anticipa dificultades para la administración republicana. Según los datos mencionados por el corresponsal, los demócratas contaban con 255 representantes frente a 164 republicanos, mientras que el Senado registraba 54 bancas demócratas y 44 republicanas.