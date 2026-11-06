RDC: quiénes son los socialistas democráticos que ganaron espacio dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos

La llegada de dirigentes vinculados a la Organización Democrática Socialista a cargos del gobierno de Estados Unidos abrió interrogantes sobre el futuro del Partido Demócrata y sus diferencias internas. En otro segmento de Ronda de Corresponsales, el periodista, Norman Powell, explicó cómo funciona esta organización, qué relación tiene con figuras como Mamdani y qué negociaciones podrían producirse en el Congreso.

“Pertenecen a esta organización que se llama socialdemócrata, que tienen muchas inquietudes en temas de política una vez que se instalan en un cargo”, explicó Norman Powell.

El periodista aclaró que no se trata de un partido político independiente, sino de una organización cuyos integrantes compiten electoralmente dentro de las estructuras demócratas. “No es un partido, sino es una organización, pero se presentan dentro del Partido Demócrata como candidatos, que es el caso de la nueva alcaldesa de la Ciudad de Los Ángeles”, precisó.

Qué relación tienen los socialistas democráticos con Mamdani

También se abordó la relación entre esta corriente y Mamdani, otra de las figuras vinculadas a la organización.

Ante la consulta sobre si ambos dirigentes pertenecen al mismo espacio, Powell respondió: “Exactamente, exactamente. Mamdani pertenece a la misma organización a que está suscripta la nueva alcaldesa de Los Ángeles, y ambos se presentaron por el Partido Demócrata”.

Sobre una posible vinculación con el senador Bernie Sanders, el periodista aclaró que no tenía certeza sobre su pertenencia formal a la organización.

“No, no, Bernie Sanders no estoy seguro si pertenece, pero creo que él actúa como independiente, así que no creo que esté registrado ahí, aunque comparten muchas ideas”, sostuvo en +Perfil.

Las diferencias internas del Partido Demócrata después de la victoria electoral

El avance de estos sectores también plantea interrogantes sobre la convivencia entre las distintas corrientes ideológicas dentro del Partido Demócrata. Durante el intercambio se mencionaron las diferencias entre el ala socialista, los sectores moderados y los dirigentes ubicados más a la derecha de la fuerza.

Powell reconoció que el escenario abrirá una etapa de negociaciones: “Así es, es uno de los dramas que tendremos que ver una vez que asuman los nuevos legisladores, sin duda”.