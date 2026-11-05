RDE: quiénes son los funcionarios y directivos señalados por el escándalo bancario de Paraguay

La crisis de Ueno Bank sacude al gobierno de Paraguay y abrió un frente de cuestionamientos contra el presidente Santiago Peña, funcionarios económicos y autoridades del Banco Central. El periodista paraguayo Gabriel Almada Reguera sostuvo que el colapso de la entidad fue consecuencia de una maniobra preparada con anticipación y que el escándalo también quedó atravesado por la disputa de poder entre Peña y el expresidente Horacio Cartes. Lo explicó en una entrevista con Ronda de Editores (RDE), por +Perfil.

Almada Reguera descartó que el caso estuviera relacionado con los movimientos políticos en Brasil. “No tiene absolutamente nada que ver lo que pasó en Brasil con lo que pasó con Ueno Bank, realmente fue una mala administración”, afirmó. Según su reconstrucción, las irregularidades se habrían gestado desde 2023, cuando la financiera se transformó en banco y se produjeron cambios en la conducción del Banco Central.

Las acusaciones sobre los depósitos públicos y el Banco Central

El periodista señaló que el actual titular del Banco Central paraguayo, Carvallo, había presidido anteriormente la financiera Ueno. También recordó que Peña lo designó al frente de la autoridad monetaria en noviembre de 2023, pocos meses después de asumir la Presidencia.

En ese contexto, Almada Reguera apuntó contra los depósitos de organismos estatales en la entidad. Mencionó al Instituto de Previsión Social (IPS), que administra fondos jubilatorios, y a Itaipú, además de otros ministerios. También sostuvo que Peña había sido accionista de Ueno Bank desde 2024 y que retiró sus acciones cuando el caso salió a la luz, en 2025.

El periodista reclamó que la investigación alcance a todos los responsables. “Que se vayan todos significa que realmente se vayan presos los directivos de Ueno Bank”, dijo, y mencionó a los ocho integrantes de la entidad que, según indicó, estaban detenidos con prisión preventiva. Además, consideró que deberían ser investigados el ministro de Economía, el titular del Banco Central y el propio presidente, aunque sus señalamientos constituyen acusaciones que deberán ser esclarecidas.

La interna entre Peña y Cartes detrás del estallido

Almada Reguera vinculó la crisis con el distanciamiento entre Peña y Cartes, titular del Partido Colorado. Según su relato, el presidente se había apartado del dirigente que impulsó su llegada al poder y contradijo sus decisiones sobre las candidaturas para las próximas elecciones.

“Vos no podés morderle la mano al que te dio todo ese poder”, sostuvo. Para el periodista, la ruptura política habría debilitado el respaldo interno al mandatario y coincidió con la explosión del escándalo bancario.

También planteó una hipótesis sobre el interés de Cartes en el caso: el expresidente es propietario de otro banco y, según especuló Almada Reguera, podría haber cuestionado que los fondos públicos terminaran en Ueno Bank y no en su entidad. El propio periodista aclaró que se trataba de una conjetura, aunque consideró que podía acercarse a lo ocurrido.

Promociones, tarjetas y una alerta que no fue escuchada

El entrevistado describió un modelo de negocios basado en una aplicación que permitía realizar transferencias y recibir dinero del exterior. También mencionó promociones que ofrecían tarjetas virtuales y devoluciones del 40% de los gastos, beneficios que calificó como insostenibles.

Como antecedente, citó un informe del Banco Central elaborado por un funcionario de apellido Rivarola, quien habría advertido que la entidad operaba por debajo de los límites permitidos. Según Almada Reguera, después de esa advertencia, el funcionario fue trasladado a un cargo de menor jerarquía.

“Esto fue totalmente planeado por una ambición, solamente que les salió mal”, concluyó. Además, afirmó que el esquema habría perjudicado a trabajadores y empresas vinculadas con la firma tecnológica ITI, tanto en Paraguay como en Argentina.