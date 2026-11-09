RDEco: Alfredo Cornide analizó el impacto de la crisis económica en los sectores más vulnerables

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Alfredo Cornide sostuvo que las consecuencias de la situación económica se manifiestan cotidianamente en distintos sectores de la sociedad. Entre los problemas que enumeró, mencionó las dificultades de los jubilados para afrontar sus gastos, el desempleo, la situación de las personas con discapacidad y los reclamos del ámbito universitario.

“La inalcanzable para los jubilados con el sueldo que cobran, el drama de los desocupados, el drama de los discapacitados, los reclamos universitarios”, describió al enumerar algunas de las demandas que atraviesan al país.

La crisis social y la corrupción profundizan el malestar de la población

En particular, cuestionó que, pese a la aprobación de leyes favorables para determinados sectores, esas normas no siempre se traduzcan en respuestas concretas. Para el dirigente, esa distancia entre las decisiones institucionales y su cumplimiento evidencia una desconexión con la realidad cotidiana de la población.

Otro de los puntos que destacó fue la corrupción y su impacto sobre la confianza pública. Cornide consideró que el problema no se limita a una administración determinada, sino que atraviesa distintas etapas de la historia política argentina.

“Eso a la gente la desanima aún más porque no le alcanza la plata y encima ve que lo que pone se lo roban”, afirmó. En esa línea, remarcó que “eso atraviesa además todos los gobiernos y todas las inclinaciones”, al plantear que la corrupción constituye una preocupación persistente para la sociedad.

La Iglesia mantendrá el diálogo con el Gobierno, pero sin dejar de denunciar los problemas sociales

Consultado sobre cómo puede evolucionar la relación entre la Iglesia y el gobierno de Javier Milei después de los discursos del papa León XIV, Cornide explicó que la institución religiosa continuará sosteniendo una política de diálogo con las autoridades. Sin embargo, aclaró que esa disposición no implica abandonar sus cuestionamientos ni dejar de poner en agenda las necesidades de los sectores más vulnerables. “La Iglesia va a seguir dialogando en cada momento porque no es un partido, es una espiritual pastoral”, señaló.

El dirigente explicó que ese vínculo institucional requiere abordar las problemáticas concretas en todos los niveles del Estado, desde los municipios hasta los ministerios y las gobernaciones. En ese sentido, consideró que la presencia de la Iglesia en esos ámbitos forma parte de su tarea pastoral y social.

Pero también estableció un límite claro respecto de ese diálogo: “La Iglesia va a seguir manteniendo la línea de diálogo permanente, pero no va a renunciar a señalar los graves problemas que tienen sobre todo los más necesitados”.