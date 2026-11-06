RDEco: Marcelo Scaglione explicó cómo impactan las elecciones de Estados Unidos, Israel y Brasil en las alianzas estratégicas de la Argentina

Los recientes resultados electorales en Estados Unidos, Israel y Brasil abrieron un nuevo escenario político para tres países considerados aliados estratégicos del gobierno argentino. Así lo explicó Marcelo Scaglione, especialista en Comercio Exterior, en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, quien advirtió que los cambios institucionales y las dificultades para conformar mayorías pueden condicionar las decisiones de sus respectivos gobiernos.

En el caso estadounidense, Donald Trump deberá afrontar los próximos dos años de gestión con una importante minoría en ambas cámaras del Congreso. Esta situación podría limitar su capacidad para impulsar iniciativas legislativas y avanzar con parte de su agenda política. “Tenemos un gobierno, el gobierno de Trump, que tiene que afrontar dos años con minoría, y minoría importante en ambas cámaras”, señaló Scaglione al analizar las consecuencias de las elecciones.

Estados Unidos e Israel: dificultades para conformar mayorías

El especialista consideró que este escenario tiene relevancia para la Argentina debido a la estrecha relación política que mantiene la administración de Javier Milei con Washington.

A este panorama se suma la situación de Israel, donde los resultados electorales todavía no permitieron definir una mayoría suficiente para formar gobierno. La paridad entre los principales candidatos deja a los bloques árabes del Parlamento en una posición determinante para resolver la conformación del nuevo Ejecutivo.

“Estamos hablando de Estados Unidos-Israel, que son los dos aliados para el gobierno de Milei en Argentina”, destacó el especialista.

De esta manera, los cambios políticos en ambos países representan variables importantes para la estrategia diplomática argentina, que deberá desenvolverse en un contexto internacional con nuevos equilibrios y negociaciones.

Brasil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea: una relación estratégica para Argentina

Otro de los acontecimientos que Scaglione consideró fundamental para comprender el escenario internacional es el resultado electoral en Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva consiguió un nuevo mandato presidencial.

La continuidad del mandatario brasileño tiene una relevancia particular para la Argentina por el peso económico y comercial de su principal socio regional. “Brasil es uno de nuestros principales socios comerciales y un aliado estratégico muy importante para el acuerdo Unión Europea-Mercosur”, explicó Scaglione.

El especialista también destacó el funcionamiento de ese entendimiento comercial entre ambos bloques, al señalar que “el acuerdo Unión Europea-Mercosur está funcionando y está funcionando muy bien”.

La relación bilateral con Brasil constituye, por lo tanto, una pieza central para las perspectivas comerciales argentinas, especialmente por las oportunidades de integración económica y expansión de mercados que representa el acuerdo con Europa.

En su análisis, Scaglione planteó que la Argentina enfrenta un escenario internacional en transformación, donde los movimientos electorales de Estados Unidos, Israel y Brasil pueden repercutir directamente sobre sus alianzas políticas, su inserción comercial y sus vínculos estratégicos.

El desafío para el gobierno argentino será desenvolverse en ese nuevo mapa internacional sin perder de vista que sus principales socios atraviesan realidades políticas diferentes, pero con capacidad de influir en el rumbo económico y diplomático del país.