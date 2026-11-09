RDEco: Osvaldo Cornide analizó el mensaje económico del papa León XIV

La llegada del papa León XIV a la Argentina despertó una fuerte expectativa y generó un clima de emoción entre la población. Así lo expresó Osvaldo Cornide en Ronda de Economistas (RDEco), quien destacó la importancia de la visita y el contenido de las primeras intervenciones del pontífice, en particular sus reflexiones sobre la economía y las responsabilidades de la dirigencia política.

«La primera impresión es la emoción que nos embarga a todos», sostuvo el empresario, al recordar la incertidumbre que rodeó la posibilidad de concretar el viaje debido a la intervención médica del Papa. La confirmación de su presencia y su llegada, explicó, generaron un clima especial en la sociedad. Cornide también aseguró que el discurso no lo sorprendió, porque conocía la trayectoria y el pensamiento del pontífice.

El mensaje del Papa como orientación frente a la crisis argentina

Cornide consideró que las definiciones de León XIV contienen orientaciones fundamentales para enfrentar los problemas estructurales de la Argentina. «Después de escuchar el discurso, hay que decir: repasen el discurso del Papa, esto es lo que hay que hacer», afirmó. Para el dirigente, el mensaje debe interpretarse más allá de las diferencias partidarias, religiosas o sociales.

En esa línea, sostuvo que las palabras del pontífice representan una convocatoria dirigida especialmente a quienes tienen responsabilidades institucionales y políticas. «Esto que plantea el Papa es la obligación que tenemos que hacer los argentinos, los dirigentes sobre todo, porque es la salida que tiene la República frente a la grave crisis», expresó.

La reflexión de Cornide se produjo después del discurso que León XIV pronunció ante representantes de distintos sectores de la dirigencia argentina, con el presidente Javier Milei presente. En su intervención, el Papa puso el foco en el valor del trabajo como condición indispensable para la dignidad humana y el desarrollo de la sociedad.

El pontífice destacó la necesidad de garantizar que las personas puedan vivir de su propio esfuerzo, tanto quienes trabajan en el campo y las ciudades como quienes emprenden y sostienen diariamente sus hogares. También se refirió a las familias afectadas por la incertidumbre económica, las personas que buscan empleo, los adultos mayores y quienes, pese a tener trabajo, no logran cubrir sus necesidades básicas.

Trabajo, crecimiento y una economía al servicio de las personas

Uno de los ejes centrales del discurso fue la necesidad de colocar a las personas en el centro de las decisiones económicas. León XIV planteó la importancia de generar oportunidades, estimular la iniciativa privada y procurar que el crecimiento también alcance a los sectores más vulnerables.

En ese contexto, dejó una definición que puede tener impacto en el debate público argentino: «La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía».