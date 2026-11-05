RDEco: qué explica la caída de los mercados argentinos y la suba del riesgo país a casi 1.000 puntos

La tensión volvió a dominar a los mercados argentinos, con una fuerte caída de los bonos y las acciones, y un riesgo país que se acercó a los 1.000 puntos básicos. En ese escenario, el especialista en mercado de capitales Gustavo Morandi analizó el impacto de la volatilidad internacional, la búsqueda de liquidez y las elevadas tasas de caución durante una entrevista en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil.

Morandi explicó que la baja local también debe leerse en relación con lo que ocurre en los mercados internacionales, donde se registraron retrocesos vinculados a las preocupaciones sobre una posible burbuja en determinados activos. “Me parece que la reacción del mercado local es una baja importante, pero recordemos que quizás viene del tema de Estados Unidos”, señaló.

“Tenemos un mercado beta” y las caídas pueden amplificarse

Para explicar por qué los movimientos externos tienen un efecto significativo en la plaza argentina, el analista describió al mercado local como un “mercado beta”. Según detalló, se trata de un mercado con oscilaciones más pronunciadas, debido a que no cuenta con volúmenes tan consistentes como los de las plazas desarrolladas.

“Al no tener volúmenes tan consistentes como los mercados desarrollados, tienen quizás más oscilaciones. Y eso es lo que está pasando”, sostuvo. También diferenció el comportamiento de los sectores: mientras el bancario registraba bajas de entre el 2% y el 3%, el petrolero enfrentaba un escenario más complicado por el retroceso del precio internacional del crudo, que impactó especialmente en YPF.

A esa dinámica se sumó la incertidumbre en torno a las empresas vinculadas con la inteligencia artificial y la tecnología en Estados Unidos. Morandi reconoció que las bajas se habían acentuado y planteó que habrá que observar cómo evolucionan las compañías y sus fundamentos. También mencionó la suba de tasas y el comportamiento del VIX, el indicador que refleja la volatilidad esperada en el mercado estadounidense, que se encontraba en uno de los niveles más altos del último año.

Cauciones al 36% y una fuerte búsqueda de liquidez

Uno de los datos que llamó la atención durante la jornada fue el nivel de las tasas de caución bursátil, que llegaron al 36% para operaciones a siete días. Durante la entrevista, la cifra fue señalada como muy superior a la referencia de un plazo fijo bancario.

Morandi explicó que, aunque ambas alternativas tienen similitudes como instrumentos de inversión, no necesariamente responden a las mismas necesidades. “Quizás hay momentos de necesidad de liquidez que el sector tiene, y a lo mejor el sector bancario no tiene”, indicó.

El especialista también relacionó la demanda de pesos con la cautela de los operadores frente a las caídas. “Hay muchos tomadores de pesos y los pesos están mucho más arriba que en días anteriores”, afirmó. En ese contexto, las cauciones funcionan como una alternativa de financiamiento de muy corto plazo, aunque sus tasas pueden reflejar necesidades puntuales de liquidez.

Bonos bajo presión y dudas sobre el riesgo argentino

Consultado por el rendimiento de los títulos públicos, Morandi reconoció que resulta difícil hacer proyecciones en jornadas de tanta volatilidad. Sin embargo, consideró que la situación macroeconómica argentina no cambió sustancialmente, pese a las novedades políticas en Estados Unidos y a la pérdida de poder de Donald Trump.

Como referencia, comparó el riesgo país argentino con el de Ecuador. “Tiene las mismas condiciones, muy parecidas a la Argentina, el riesgo país es 570 y acá 970. Hay algo que está equivocado”, planteó, aunque aclaró que habrá que observar qué ocurre en los próximos días.

La agenda de feriados también agregó incertidumbre sobre la operatoria. Morandi precisó que, aunque algunas operaciones podían realizarse, no habría liquidaciones durante determinados días, lo que podía extender el período de actividad reducida. Frente a ese panorama, dejó una advertencia sobre las decisiones que se toman en jornadas de tensión: “Hay momentos muy difíciles en los mercados que a veces uno toma decisiones erróneas”.