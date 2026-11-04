RDEco: qué sectores deberían participar de un plan productivo para la Argentina

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el dirigente industrial y representante del sector empresario Silvio Zurzuolo reclamó la construcción de un plan productivo nacional que permita superar las diferencias políticas y establecer políticas de Estado para impulsar la industria argentina y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

En medio del debate sobre la apertura económica, el tipo de cambio y la competitividad, sostuvo que el país necesita una estrategia que involucre a todos los sectores de la sociedad. “Para mí la solución es un plan productivo con políticas de Estado en donde nos juntemos todos: sindicatos, los trabajadores, la educación, la política entera”, afirmó.

Un plan productivo que integre a la industria y al campo

El dirigente cuestionó que las pymes y la industria suelen ocupar un lugar central en los discursos políticos durante las campañas electorales, pero pierden protagonismo una vez que terminan los comicios. “Vamos a escuchar a todos que este país sale con las pymes, vamos a sentir que somos importantes hasta que terminan las elecciones. Después no importa quién gana o quién pierda, porque tanto oposición como gobierno de cualquier partido político se olvidan de nosotros”, advirtió.

Para Zurzuolo, esta falta de continuidad impide consolidar una estrategia de desarrollo que trascienda los cambios de gestión y permita proyectar inversiones y crecimiento a largo plazo.

En su análisis, planteó que la Argentina necesita dejar de lado los intereses sectoriales y los enfrentamientos políticos para construir objetivos comunes. Para ilustrar esa necesidad, recurrió a una comparación con el sentimiento de unidad que despierta la Selección argentina durante los mundiales de fútbol.

“A mí me gustaría que esa remera nos pongamos cada vez que nos levantamos, sacar esos egos que tienen los dirigentes y realmente poner arriba de todo los colores argentinos y trabajar para que este país crezca”, expresó.

En esa línea, insistió en que el desarrollo económico debe apoyarse en la complementariedad entre las distintas actividades productivas. “Con políticas de Estado, no importa quién sea gobierno, quién sea oposición, sino saber que con industria, con el campo, sacar esa O que tanto daño nos hace, poner la I”, sostuvo.

Además, agregó que la articulación entre ambos sectores, acompañada por un programa de mediano plazo, puede convertirse en una herramienta para recuperar el crecimiento y fortalecer la producción nacional. “Con industria y con el campo, y juntos y con un plan productivo a mediano plazo, podemos salir adelante”, remarcó.

La grieta política y las agresiones al empresariado

Zurzuolo también cuestionó las agresiones y los enfrentamientos provenientes de la dirigencia política, particularmente cuando involucran a representantes del empresariado y de la industria. Consideró que ese clima de confrontación dificulta la construcción de acuerdos necesarios para el desarrollo económico. “Las agresiones son muy malas desde cualquier lado, desde cualquier punto de vista”, afirmó.

Además, sostuvo que la polarización política desvía la atención de los problemas estructurales y reemplaza la búsqueda de soluciones por la identificación de responsables. “La grieta que propone la política creo que lo único que hace es tratar de buscar culpables y no soluciones. Nosotros necesitamos tener soluciones”, señaló.

Consultado sobre los cuestionamientos y los insultos del presidente Javier Milei hacia referentes del empresariado, Zurzuolo manifestó su desacuerdo con ese tipo de comportamientos. “Me parece muy feo que una persona tan importante como un presidente del país insulte o trate mal a cualquier persona, más allá de lo que haga”, expresó.

Finalmente, planteó que la dirigencia política debe revisar sus propias conductas y dar el primer paso para modificar el clima de confrontación. “Cuando hay que hablar de dos, dice una canción, es mejor empezar por uno mismo. Me parece que eso es lo que tendría que hacer el Presidente”, concluyó.