RDEsc: Daniel Balmaceda reconstruyó la historia de Vittorio Meano, el arquitecto del Teatro Colón

El historiador Daniel Balmaceda presentó El arquitecto del teatro Colón en Ronda de Escritores (RDEsc), el ciclo conducido por Osvaldo Quiroga por +Perfil. Allí reconstruyó la trayectoria de Vittorio Meano, el arquitecto italiano que llegó a la Argentina a los 24 años y quedó a cargo de una de las construcciones más emblemáticas de Buenos Aires tras la muerte de su mentor, Francesco Tamburini.

La historia de Meano también estuvo atravesada por un conflicto personal que terminó de manera trágica. Balmaceda repasó su relación con Luisa, el episodio de infidelidad que desencadenó el crimen y la condena de Carlos Pasera, el mucamo que lo asesinó en 1904.

Vittorio Meano y la responsabilidad de construir el Teatro Colón

Meano llegó al Río de la Plata en 1884, convocado por el arquitecto italiano Francesco Tamburini. Según explicó Balmaceda, el contexto de transformación urbana de Buenos Aires, tras la federalización, y el crecimiento de La Plata representaban un atractivo para los profesionales de la arquitectura.

El talento de Meano se destacó rápidamente y Tamburini lo convirtió en su mano derecha. Cuando comenzó la construcción del segundo Teatro Colón, en 1890, su mentor murió pocos meses después y el joven arquitecto quedó a cargo del proyecto.

"Vittorio cargó con 30 años con la responsabilidad del Colón", remarcó Balmaceda al dimensionar la magnitud de la tarea que asumió Meano a una edad en la que, según señaló, pocos podían afrontar una responsabilidad semejante.

La relación con Luisa y el conflicto que terminó en asesinato

La vida personal de Meano también tuvo un lugar central en la reconstrucción de Balmaceda. El arquitecto había llegado desde Turín junto a Luisa, quien había abandonado a su marido, Felice Busto, y a un hijo de siete años para escaparse con él.

El historiador planteó que esa relación implicaba una contradicción para Meano: por un lado, buscaba crecer profesionalmente y obtener reconocimiento; por otro, debía evitar exponerse demasiado ante la posibilidad de que el marido de Luisa descubriera su paradero.

En 1904, la relación entre Meano y Luisa atravesó otro episodio. Según relató Balmaceda, ella comenzó a mantener un vínculo con el mucamo de la casa, Carlos Pasera.

El crimen de Vittorio Meano y la condena de Carlos Pasera

En una ocasión, mientras Meano se dirigía desde la construcción del Palacio del Congreso hacia el Teatro Colón, decidió pasar por su casa sin avisar. Allí encontró a Luisa con Pasera.

Balmaceda describió que, pese a que Meano era el hombre engañado, quien reaccionó fue el mucamo. "Y como vos dijiste, de dos tiros lo mató", recordó durante la conversación.

El asesinato terminó con la vida de un arquitecto cuya trayectoria, según el historiador, todavía tenía mucho para aportar. Pasera fue condenado a 17 años de cárcel, mientras que Luisa no recibió una condena porque no había participado directamente en el crimen.

Las cartas y el escándalo alrededor de la muerte del arquitecto

Tras el asesinato, Luisa intentó ocultar lo ocurrido y responsabilizar a Pasera. Sin embargo, comenzaron a aparecer las cartas que ambos se habían escrito, con expresiones de erotismo que, para la época, resultaban escandalosas.

De ese modo, el crimen de Meano sumó otro componente a la controversia: la relación entre Luisa y el mucamo de la casa. La historia personal del arquitecto quedó así vinculada tanto a sus grandes obras como a un episodio que marcó el final de su vida.