RDEsc: Gilda Bona habló sobre la obra “Aurora Despierta” y su mirada sobre la crisis de 2001

La obra “Aurora Despierta” recupera el recuerdo de la crisis de 2001, pero no se limita a mirar hacia el pasado. En diálogo con Osvaldo Quiroga, en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, la dramaturga Gilda Bona explicó que la pieza también busca reflejar situaciones de la actualidad y plantear una invitación a la acción colectiva.

La creación reúne a Lucía Laragione, Susana Torres Molina, Susana Gutiérrez Posse, Adriana Turci y Bona, a partir de una propuesta del director Francisco Civit. Según contó la autora, la iniciativa surgió con la intención de evocar los 25 años de aquel acontecimiento histórico, aunque durante el proceso creativo el horizonte de la obra se amplió.

Una obra para recordar 2001 y hablar del presente

Bona explicó que la propuesta inicial llegó de parte de Civit, quien dirige la puesta. “La idea en realidad nos la propuso Francisco Civit, que es quien la dirige”, contó. Luego, Lucía Laragione extendió la invitación al resto del grupo para trabajar sobre una obra que permitiera recuperar el significado de 2001.

Sin embargo, la dramaturga señaló que el resultado no quedó encerrado en aquella época. “Si bien hay cosas que pueden llevarnos a ese momento, creo que también reflejan muchas cosas de la actualidad”, afirmó. De ese modo, “Aurora Despierta” construye un puente entre una experiencia histórica y las preguntas que todavía atraviesan el presente.

El despertar de Aurora como una invitación colectiva

Durante la entrevista, Quiroga puso el acento en el sentido del título y en la dimensión colectiva que adquiere la historia hacia el final. La idea, planteó, es que Aurora no solamente despierte ella misma, sino que también contribuya a despertar al pueblo.

Bona reconoció esa lectura y destacó especialmente el tramo final de la pieza. “De pronto la última parte es, creo que una invitación a movilizarse”, sostuvo. La propuesta, según describió, no queda solamente dentro de la ficción, sino que encuentra una respuesta concreta entre quienes asisten a las funciones.

El público también se moviliza dentro del teatro

Para la dramaturga, uno de los aspectos significativos de la puesta es la participación que genera entre los espectadores. “De hecho, la gente se moviliza bastante dentro del teatro”, contó, al referirse a la reacción del público frente al planteo de la obra.

La próxima función mencionada durante la charla será el domingo 12 al mediodía. Así, la pieza dirigida por Civit vuelve sobre el recuerdo de 2001 desde una perspectiva que, en palabras de Bona, también busca interpelar al presente y alentar una respuesta colectiva.