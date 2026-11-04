RDEsc: Mariano Hamilton investigó la masonería y explicó los vínculos de Perón con las logias

La masonería suele estar rodeada de secretos, prejuicios y versiones difíciles de comprobar. En su investigación sobre la organización y sus vínculos con figuras históricas, el periodista y escritor Mariano Hamilton se propuso indagar qué significa ser masón, cómo funcionan las logias y por qué tantos personajes ilustres, entre ellos San Martín, Bolívar y Juan Domingo Perón, estuvieron relacionados con ese universo.

En diálogo con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), Hamilton explicó que la masonería es una organización discreta dedicada a discutir y analizar distintas cuestiones. También cuestionó algunas de las ideas instaladas alrededor de sus integrantes y reconstruyó los motivos que llevaron a Perón a acercarse a ella en diferentes momentos de su vida.

“Es como dedicarle la vida o el tiempo a la iluminación”

“Ser masón es pertenecer a una organización discreta que se ocupa de analizar diferentes cuestiones”, explicó Hamilton. En ese sentido, distinguió entre las logias operativas, enfocadas en asuntos concretos, y las especulativas, que abordan discusiones más alejadas de la vida cotidiana. “Ser masón es eso, es como dedicarle la vida o el tiempo a la iluminación”, resumió.

Para el escritor, parte de la imagen negativa que históricamente rodeó a la masonería se explica por el enfrentamiento con la Iglesia. Según señaló, hubo tres bulas papales que condenaron a la organización y la presentaron como demoníaca. Hamilton sostuvo que, durante la época de la Inquisición, la masonería promovía la circulación del conocimiento mientras la Iglesia restringía el acceso a determinados textos.

También se refirió a uno de los mitos más extendidos sobre los rituales de iniciación. “Hay como una especie de mito popular en que sacrifican bebés cuando se inician los masones, pero no es así. Quédense tranquilos, los masones no sacrifican bebés”, aclaró.

Cómo se ingresa a una logia y quiénes pueden ser masones

Hamilton también buscó desmontar la idea de que para integrar la masonería es necesario tener dinero, poder o una posición social destacada. Según explicó, el ingreso requiere la presentación de un integrante de la organización y una evaluación sobre la honestidad del aspirante.

“Tenés que demostrar que sos un tipo honesto, es decir, justificar de dónde viene tu plata, tus bienes”, detalló. Después, aseguró, no existen restricciones intelectuales, económicas ni políticas para pertenecer a una logia.

Su interés por el tema, contó, nació mucho antes de escribir el libro. De joven había conocido a un amigo, apodado la Tota Torres, que era masón y le hablaba de la organización. Aunque en aquel momento rechazó acercarse, aquellas conversaciones quedaron dando vueltas en su cabeza. Después de publicar siete u ocho libros, decidió investigar qué había detrás de ese mundo.

Perón, Chile y el vínculo con Licio Gelli

Uno de los capítulos que Hamilton abordó en la entrevista fue el acercamiento de Juan Domingo Perón a la masonería. Según su reconstrucción, el primer contacto se produjo durante su destino como agregado militar en Chile, en la década de 1930. “La forma que encontró de meterse en ese mundo fue a través de la masonería”, explicó, y agregó que ese puesto implicaba tareas de espionaje.

Hamilton sostuvo que Perón también encontró en la organización una vía de vinculación durante su posterior paso por Italia. Sin embargo, aclaró que su participación no habría sido constante: “Perón fue un masón medio por la galería, tampoco es que iba a todas las reuniones en los templos”.

El escritor también relató el vínculo posterior con Licio Gelli, a quien describió como alguien que no era “un gran muchacho”. Según contó, Gelli se acercó a Perón con la promesa de devolverle el cuerpo de Eva Perón en tres días. Hamilton sostuvo que el italiano aprovechó sus contactos y el conocimiento de las gestiones que se realizaban para concretar la restitución del cadáver, y así logró ganarse la confianza del expresidente. “Ahí es donde lo embauca Perón y queda muy amigo de Perón”, concluyó.