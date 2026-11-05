RDEsc: Valentina Vidal presentó "Volátil", una novela sobre el estallido personal de una trabajadora precarizada

La escritora Valentina Vidal presentó Volátil, una novela que sigue a Lucía, una trabajadora precarizada que se desempeña como maquilladora y sostiene múltiples empleos. A partir de una situación de maltrato, la protagonista atraviesa un estallido personal mientras los distintos escenarios de su vida continúan su curso.

En una conversación con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Vidal explicó cómo construyó la voz narrativa de la obra y por qué eligió explorar el diálogo interno de una mujer que también se maltrata a sí misma. La autora describió el libro como una historia centrada en aquello que sucede en los márgenes de los acontecimientos y en el proceso de ruptura de su protagonista.

Volátil, una novela sobre el estallido de una trabajadora precarizada

Vidal definió Volátil como "un poco un estallido". La protagonista, Lucía, es una trabajadora precarizada que se desempeña como maquilladora y realiza distintas actividades laborales para sostenerse.

La historia incluye el accidente de una modelo y una situación de maltrato hacia Lucía que funciona como punto de quiebre. La autora explicó que el maquillaje fue una herramienta narrativa para avanzar desde lo sutil hacia la ruptura del personaje.

"En ese primer capítulo, donde hay un maltrato hacia Lucía, es donde explota la novela", señaló Vidal al describir el momento en que la trama comienza a desplegar su conflicto central.

La segunda persona y la voz que juzga a Lucía

Uno de los aspectos distintivos de Volátil es su narración en segunda persona. Vidal aclaró que esa voz no está dirigida al lector, sino que representa un diálogo interno de la protagonista, en el que su propia cabeza se enfrenta a sí misma.

La escritora buscó incorporar esa voz juzgadora que aparece en los pensamientos de Lucía y que reproduce el maltrato que ella misma ejerce sobre sí. "Quería que esa conversación de Lucía, que un poco la está maltratando, ella misma se maltrata también, estuviera presente, una manera de exorcizarla", explicó.

La decisión narrativa le permitió trabajar sobre la tensión entre la protagonista y su propia percepción, en un proceso que acompaña el estallido personal que atraviesa.

El interés por lo que sucede en el mientras tanto

Vidal también destacó su interés por narrar los acontecimientos desde sus zonas laterales, más allá de los hechos centrales. "A mí me gusta mucho escribir sobre qué pasa en el mientras tanto, en la lateralidad de las cosas", afirmó.

En la novela, mientras los distintos escenarios de la vida de Lucía se van detonando, es ella quien termina por estallar. Sin embargo, el resto de las situaciones continúa desarrollándose, lo que permite explorar el contraste entre el derrumbe interno de la protagonista y la continuidad de su entorno.

La evolución de Valentina Vidal entre su primera novela y Volátil

Al comparar Volátil con su primera novela, Vidal explicó que el nuevo libro tuvo una planificación más definida. En su debut, el proceso de escritura estuvo marcado por una acumulación de confusiones que finalmente encontró un eje en la amistad, más allá de lo que sucedía en una clínica.

Para Volátil, en cambio, la autora ya tenía una idea precisa sobre la estructura narrativa que quería desarrollar, aunque no pudo concretarla tal como la había imaginado. La segunda persona terminó ocupando un lugar central y, según describió, "me tomó el cuerpo entero".