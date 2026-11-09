RDI: cuáles fueron los 3 cuestionamientos del Papa León XIV al Gobierno de Javier Milei durante su primera presentación en Argentina

Durante su intervención en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el periodista Leandro Bravo analizó el discurso del Papa León XIV en el Palacio Libertad, ex Centro Cultural Néstor Kirchner, y destacó los mensajes que dejó sobre la situación argentina.

Para Bravo, uno de los primeros aspectos que llamó la atención fue la presencia de familiares de funcionarios y legisladores en el acto. Al respecto, señaló: “Tenemos como primer punto distintivo, notamos lo de los privilegios de la casta en su máximo esplendor”. Además, describió lo que observó en las imágenes del evento: “Hubo más familiares de legisladores y funcionarios que legisladores y funcionarios en sí”.

Los privilegios de la política en el acto del Papa León XIV

Según Bravo, “cada uno que fue invitado ayer llevó a la esposa, a la madre, al hijo, al hijastro, al nieto, al sobrino, al vecino”. Al reconstruir la asistencia, también afirmó que “cada legislador iba con diez personas prácticamente”.

Universidades, discapacidad y salud pública: los tres cuestionamientos al Gobierno

Para el periodista, los temas que abordó el Papa durante su discurso no fueron casuales. “El Papa le cantó las 40 a Milei en vivo, adelante, in situ, y tocó tres temas que no fueron casualidad, porque son tres temas que el presidente Milei vetó el año pasado”, sostuvo en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Bravo identificó esos tres ejes como las universidades, la discapacidad y la salud pública. Sobre el sistema universitario, señaló que desde el comienzo de la gestión de Milei hubo “un recorte del 25% y una ley insistida por el Congreso sin aplicar”. También advirtió: “Tenemos un conflicto que lleva más de un año, que todavía no tiene solución, que todavía no tiene una definición y que el Gobierno decide políticamente estirarlo”.

En materia de discapacidad, el periodista mencionó una pérdida del 15% en el poder adquisitivo de las pensiones y cuestionó los cambios que buscaba implementar el Gobierno. Además, recordó la baja de prestaciones: “El recorte arbitrario sin anuncio, sin aviso de 100.000 pensiones, personas que de un día para el otro se encontraron con que no podían cobrar más esa pensión”.

El tercer punto fue la salud pública. Bravo se refirió a la reducción del programa Remediar, que pasó de contemplar 128 medicamentos a solamente seis. En ese sentido, explicó: “Se eliminó 122 medicamentos de lo que es el programa obligatorio médico a las personas, en este caso estamos hablando de una quita casi del 95% de lo que es esa cartilla médica”.