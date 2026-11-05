RDI: Quiénes son los polémicos jueces propuestos por Mahiques para logra blindar la privatización de AySA

En Ronda de Investigación apuntaron contra el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por los candidatos propuestos para integrar una sala especializada en Defensa de la Competencia de la Cámara Civil y Comercial Federal. Durante el programa emitido en la pantalla de +Perfil, la conductora Natalia Volosin cuestionó las calificaciones y los antecedentes de los postulantes y vinculó los nombramientos con las posibles controversias judiciales alrededor de la privatización de AySA, adjudicada por el Gobierno de Javier Milei por USD 340,2 millones.

"Para mí, el tipo más eficiente para garantizar impunidad en la Argentina, el más eficiente. O sea, un campeón", lanzó Volosin sobre Mahiques.

Quiénes integran los pliegos judiciales enviados por Mahiques

El Gobierno remitió al Senado una nueva tanda de 27 pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores. Entre ellos aparecen tres postulantes para una sala judicial especializada que todavía no se encuentra habilitada. "Maíques sigue enviando pliegos al Senado, pliegos para jueces y juezas", señaló en +Perfil.

También se refirió a la próxima renovación del Consejo de la Magistratura, prevista para el 18 de noviembre, y al tratamiento de 71 ternas de candidatos. "Maíques quiere, antes de esa fecha, con un plenario, la semana que viene, resolver 71 ternas. Una cosa espectacular", expresó.

La sala especializada fue prevista por la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia de 2018. Su puesta en funcionamiento requiere completar las designaciones y las decisiones institucionales correspondientes.

Los tres jueces propuestos y las críticas a sus antecedentes

Los candidatos cuyos pliegos ingresaron al Senado son Humberto Carlos Guardia Mendonca, Silvia Beatriz Pfarherr y Santiago Roca.

Sobre Guardia Mendonca, Volosin recordó su paso por la antigua Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y su participación en la aprobación de la operación Cablevisión-Multicanal. Después, reveló la calificación que obtuvo en el examen para acceder al cargo. "53, o sea, básicamente se sacó un 5, sobre 10", afirmó.

La conductora cuestionó especialmente la incidencia de la entrevista personal en el concurso. "Lo mandaron a la entrevista personal que, como a mí me gusta decir, es igual al momento de El Padrino en el que se entorna la puerta y se ve cómo le besan el anillo al padrino", expresó.

Respecto de Silvia Beatriz Pfarherr, se refirió a su paso por la fiscalía de Gabriela Boquín, quien intervino en el expediente del Correo Argentino.

Volosin recordó que Boquín había cuestionado a su excolaboradora por una presunta filtración de información del expediente al entonces diputado del PRO Pablo Tonelli.

El tercer candidato es Santiago Roca, que obtuvo 58 puntos sobre 100 en la evaluación escrita. "¿Saben cuáles son los antecedentes de Santiago Roca, que se sacó un 6 en el examen? Es controlador de faltas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", señaló.

También mencionó su desempeño como asesor legal del Centro Cultural San Martín.

La privatización de AySA y las sospechas sobre sus compradores

El Gobierno adjudicó el 90% de las acciones de AySA por USD 340,2 millones al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, Transclor y PHX Aqua AR.

La firma del contrato quedó prevista para el 13 de noviembre de 2026.

Volosin recogió los cuestionamientos del diputado Guillermo Michel, quien solicitó una auditoría del proceso y comparó el precio de venta con el resultado operativo de la compañía. "¿Qué es lo que dicen desde el peronismo? Que la mal vendieron", señaló.

Otro de los puntos abordados fue la estructura societaria del consorcio comprador. "Hay un fondo constituido en Curazao que se llama Phoenix Global Investment Fund, que no se sabe quién carajo es", expresó.

La abogada también mencionó a Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, proveedor de insumos para la potabilización del agua, y las versiones sobre posibles vinculaciones de José Luis Manzano con el fondo extranjero.

Por qué Volosin vinculó los nombramientos con AySA

El cuestionamiento central de la abogada estuvo dirigido a las atribuciones que podría ejercer la futura sala judicial en controversias sobre competencia económica. "¿Qué es lo que va a hacer esa sala, la sala de Defensa de la Competencia? Bueno, es la que va a resolver, por ejemplo, cuestiones vinculadas a las sociedades anónimas deportivas", sostuvo.

Luego planteó su preocupación por las controversias derivadas de las privatizaciones. "Es la que tendría que resolver los cuestionamientos que se están haciendo a la vidriosísima privatización de AySA", afirmó.

Volosin indicó que el tribunal todavía no está habilitado y que los tres candidatos deberán atravesar el trámite de aprobación correspondiente. "La sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Civil y Comercial Federal todavía no existe. La tendrían que armar, pero están mandando los pliegos", explicó.

Finalmente, volvió sobre los antecedentes de Guardia Mendonca, Pfarherr y Roca, y cerró su exposición con una advertencia: "De estas tres personas va a depender, entre otras cosas posiblemente, la vidriosísima privatización de AySA".