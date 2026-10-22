El Gobierno oficializó la venta del 90% de AySA y fijó la fecha para firmar la privatización

El Gobierno nacional oficializó la privatización del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y estableció el 13 de noviembre de 2026 como fecha para la firma del contrato de compraventa al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX AQUA AR y Transclor, que presentó una oferta de u$s 340,2 millones.

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La decisión fue publicada en el Boletín Oficial de este jueves 22 de octubre mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, con la firma del Jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.

La medida aprobó los resultados de la segunda etapa de la licitación pública nacional e internacional. De esta manera, el Ejecutivo formalizó la adjudicación de la totalidad de las acciones que actualmente pertenecen al Estado nacional, aunque todavía resta concretar la firma del contrato y el pago correspondiente.

Además, en la normativa se corrigió un error material detectado en el modelo del contrato. La resolución precisó que las acciones adquiridas serán 135.000 acciones ordinarias Clase A, con un valor nominal de $1.000 cada una, representativas del 90% del capital social y de los votos de AySA.

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El grupo adjudicatario está conformado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor SA. Su propuesta económica fue de u$s340.200.000, sin IVA, y quedó ubicada en el primer lugar del orden de mérito establecido por la comisión evaluadora.

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La licitación contó con dos consorcios que superaron la evaluación técnica. La apertura de las ofertas de esa primera etapa se realizó el 15 de septiembre de 2026, mientras que las propuestas económicas se conocieron el 8 de octubre, a través de la plataforma CONTRAT.AR.

El segundo lugar quedó para el grupo integrado por Roggio Roas SAU, Hidrosan Capital SAU, Aguas del Plata Participaciones SA, Benito Roggio e Hijos SA y Central Buen Ayre SA. Este consorcio presentó una oferta de u$s285 millones, sin IVA, es decir, u$s55,2 millones menos que la propuesta ganadora.

Según la resolución oficial, la comisión evaluadora recomendó adjudicar la operación al oferente que obtuvo el primer puesto. Además, el Ministerio de Economía señaló que no se presentaron impugnaciones contra el dictamen de evaluación dentro del plazo previsto para cuestionar los resultados.

El Gobierno también indicó que las propuestas económicas resultaron razonables en comparación con la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). De acuerdo con los fundamentos de la medida, los montos ofrecidos se ubicaron dentro de las proyecciones de esa valuación.

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Cuándo se firmará el contrato de compraventa de AySA

Uno de los puntos centrales de la Resolución 1818/2026 es que establece el 13 de noviembre de 2026 como plazo para suscribir el contrato de compraventa de acciones. Por lo tanto, aunque la adjudicación ya fue formalizada, la operación todavía tiene pendiente esa instancia contractual.

Por último, la normativa también instruyó a la Tesorería General de la Nación a informar al consorcio adjudicatario la cuenta bancaria a la que deberá transferir los u$s340,2 millones correspondientes a la adquisición del paquete accionario estatal.

GZ