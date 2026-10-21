AySA anunció posibles cortes de agua en 15 barrios porteños por el cambio de válvulas centenarias

Las válvulas de la red de distribución de agua potable tienen más de un siglo de historia y todavía forman parte de una infraestructura clave para que el suministro llegue a miles de hogares porteños. Ahora, AySA reemplaza dos de ellas en Villa Urquiza por otras más modernas, en una intervención que puede provocar cortes de agua o baja presión en sectores de 15 barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de las 22 horas del martes 20 de octubre, la compañía puso en marcha los trabajos, que, de acuerdo con el cronograma previsto por la empresa, podrían finalizar antes del mediodía de este miércoles. De acuerdo con la última actualización, las dos válvulas antiguas ya fueron retiradas y comenzó la instalación de las nuevas.

Debido a la intervención, permanece cortado el tránsito sobre la avenida de los Constituyentes y calle La Pampa.

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Por su parte, dentro de los barrios que podrían verse afectados se encuentran Agronomía, Belgrano, Chacarita, Coghlan, Colegiales, Núñez, Palermo, Parque Chas, La Paternal, Villa Crespo, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Ortúzar, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza.

Las válvulas forman parte de cañerías que transportan agua potable desde la planta potabilizadora General San Martín

Para AySA, la afectación no será igual en todos los sectores y precisaron: “En esos barrios, puede que haya gente que igualmente tenga servicio, gente que tenga baja presión, y gente que directamente no tenga agua”. Según indicaron, las diferencias dependen de las instalaciones internas de cada propiedad y de las conexiones entre las cañerías, ya que “les puede estar llegando agua desde otro punto fuera del caño afectado”.

Las piezas que se reemplazan fueron instaladas en 1917 y están ubicadas sobre las denominadas Líneas 9 y 10, dos conductos troncales de aproximadamente 1.100 milímetros de diámetro cada uno. Ambas conectan la planta potabilizadora General San Martín, ubicada en Palermo, con la estación elevadora de Villa Devoto.

A la vez, las nuevas piezas son válvulas mariposa, que reemplazan a las antiguas válvulas esclusas.

La renovación requirió un trabajo previo: "El proceso inicia con el relevamiento y la toma de medidas para poder realizar el diseño de las nuevas piezas. A partir de esas medidas, se realizan los planos del proyecto y se fabrican las nuevas válvulas”, señaló Matías Isi, coordinador del Departamento de Ingeniería de Grandes Conductos de la empresa.

Armando Baldoni, jefe de Cañerías Maestras de AySA, detalló: “Realizamos un operativo previo para simular el cierre que llevaremos a cabo el día de la intervención”.

Según explicó, las líneas cuentan con registradores que permiten monitorear la presión y evaluar la respuesta de la red ante esas maniobras. El objetivo, indicó, fue “tener certeza y seguridad de que el cierre sea efectivo el día de la intervención”.

Operativo de AySA para realizar tareas de mantenimiento y renovación en la red de distribución de agua potable

Para ejecutar el recambio, la empresa cerró temporalmente otras 15 válvulas y aisló el tramo de las cañerías sobre el que trabaja. Una vez colocadas las nuevas piezas, deberá reabrir los dispositivos de manera individual y gradual.

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Qué recomienda AySA mientras se recupera el suministro

La empresa pidió hacer un uso responsable del agua potable y evitar consumos innecesarios hasta que se restablezca el servicio. Además, una vez que vuelva el suministro, el agua podría salir turbia durante un período breve.

Ante esa situación, AySA recomienda dejar correr el agua durante unos minutos, hasta que recupere su aspecto habitual.

MV