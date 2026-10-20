El Servicio Meteorológico activa alerta amarilla por lluvias intensas: cuáles son las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para varias zonas del territorio argentino por posibles lluvias y tormentas durante este martes y los próximos días. La advertencia se produce en medio del avance del fenómeno de El Niño y las inundaciones en gran parte de El Litoral.

Las provincias de Mendoza y Río Negro están bajo alerta naranja por tormentas fuertes y lluvias intensas en períodos cortos de tiempo. También se espera actividad eléctrica, ráfagas fuertes, posible caída de granizo y acumulados previstos entre 35 a 50 milímetros.

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En San Luis, La Pampa y Chubut presentan alerta amarilla por el mismo fenómeno. En esas provincias el agua acumulada estaría entre 10 y 35 milímetros con la posibilidad de que se supere en sectores puntuales.

Además, en Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán y San Juan rige una advertencia amarilla por viento Zonda. En esas provincias se esperan vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 70.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires

La mañana de este martes tuvo la presencia marcada del sol. El viento rotó al noreste y se espera que durante la tarde el termómetro alcance los 19 °C, y que podría tocar los 20°C.

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Durante el miércoles y el jueves se podrían registrar lluvias y tormentas en el AMBA. Sin embargo, el sitio especializado Meteored las describe como episodio puntuales, aislados y breves.

Asimismo, para el viernes se espera una onda en los niveles medios de la atmósfera que favorece que el aire suba. Si en superficie encuentra calor y humedad, el resultado suele ser el desarrollo de tormentas, con la posibilidad de una ciclogénesis.

Por lo tanto, el viernes se perfila como una jornada muy inestable en una amplia franja del centro y norte del país, con tormentas de intensidad variable. El AMBA no queda descartado de los sectores donde podría haber complicaciones.