En medio de la tensión por Malvinas, el Gobierno busca inversiones de litio en Inglaterra

Mientras el Gobierno de Javier Milei endurece su discurso sobre la soberanía en las Islas Malvinas, la diplomacia económica con Londres sigue su curso. Este martes, la residencia de la Embajada argentina en Belgrave Square fue sede del Argentina Day, un foro sobre minerales estratégicos que reunió a funcionarios nacionales y provinciales con ejecutivos de algunas de las mineras más grandes del mundo.

Meses atrás se especuló con que el propio Presidente encabezaría la jornada, como ocurrió este año en las Argentina Week de Nueva York y París. Pero con la agenda oficial cada vez más “malvinizada”, se resolvió que no viajara al Reino Unido, según confirmaron fuentes oficiales.

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Tampoco faltaron tensiones puertas adentro. Según versiones que circulan en los pasillos de la diplomacia argentina, el canciller Pablo Quirno impulsó dar de baja el Argentina Day en Londres, en línea con el endurecimiento de la postura oficial sobre las islas. La idea generó rispideces en el Gabinete. El ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en sostener el encuentro y su posición terminó imponiéndose. No es un dato menor que la Secretaría de Minería, protagonista de la jornada, dependa de su cartera.

Una semana cargada

El foro llegó en un momento delicado. Estados Unidos pidió cambios en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que prevé sanciones para las empresas vinculadas a la explotación de recursos en las islas y que, según trascendió, alcanzaría también a sus filiales, accionistas y proveedores. En paralelo, la administración de Donald Trump propuso ante la ONU poner fin al mandato del Comité de Descolonización (C-24), el ámbito donde la Argentina sostiene cada año su reclamo.

A eso se sumó el frente judicial. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias por el pedido argentino de medidas provisionales contra la explotación petrolera británica en la cuenca Malvinas Norte, donde se ubica el proyecto Sea Lion.

El mensaje de Lucero

La apertura estuvo a cargo de la embajadora Mariana Plaza y del secretario de Minería, Luis Lucero, que más tarde volvió a exponer sobre oportunidades de inversión y novedades del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“En 2024 afirmé que ciertas cosas iban a cambiar en la Argentina y que éramos una jurisdicción en la que valía la pena confiar e invertir”, recordó el funcionario. También sostuvo que el país tenía que reconstruir su reputación después de muchos errores y ofrecer resultados a un ritmo acelerado.

Las empresas en la mesa

El panel central reunió a compañías con proyectos en marcha. En la sesión dedicada al litio participaron, entre otras, Rio Tinto, que desarrolla Rincón en Salta, y Lithium Argentina, operadora de Cauchari-Olaroz en Jujuy, con moderación de Albemarle.

En minería metalífera, Glencore estuvo representada por su CEO local, Martín Pérez de Solay. Lo acompañaron BHP, socia del proyecto de cobre Vicuña en San Juan; Anglo American, y McEwen Copper, a cargo de Los Azules, también en territorio sanjuanino.

Hubo además bloques sobre infraestructura, financiamiento y cuestiones legales y ambientales, con firmas como Central Puerto, Siemens y Banco Santander. Por las provincias expuso la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, ex diputada nacional y una de las caras de la apuesta minera del gobernador Alfredo Cornejo.

Las ausencias

Un dato no pasó desapercibido. En la edición 2025, la Embajada británica en Buenos Aires figuró entre los organizadores y el enviado comercial del Reino Unido para el Cono Sur habló en la apertura. Este año, la agenda no incluyó a funcionarios del Gobierno británico, y la organización quedó en manos de la Embajada junto a cámaras empresarias binacionales y la Asociación Internacional del Litio.

MC/ML