RDC: Santiago Caputo vinculó la soberanía de Malvinas con la supuesta “islamización” del Reino Unido y generó polémica

Durante su intervención en Ronda de Corresponsales en +Perfil, el periodista, Enrique Zattara, cuestionó que las declaraciones de Santiago Caputo sobre una supuesta “islamización” del Reino Unido y su vínculo con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas generaron repercusiones en la prensa británica.

“Esto demuestra de alguna forma cómo esta situación de este renacimiento de la cuestión de Malvinas que ahora el gobierno de Javier Milei ha tomado como una reivindicación propia y con todo el furor del mundo que no le salía cinco días antes del Mundial, está llevando a extremo de auténtico disparate que realmente no van a tener otro efecto, no pueden tener otro efecto que ridiculizar a quienes están tomando esa posición”, sostuvo Zattara.

Qué dijo Santiago Caputo sobre el Reino Unido y las Malvinas

El asesor presidencial publicó en X un mensaje en el que cuestionó la elección de una legisladora de origen somalí que había jurado sobre el Corán al asumir su cargo en el Parlamento británico. En su publicación, vinculó ese hecho con un supuesto retroceso de los valores occidentales y con la reivindicación argentina sobre las islas.

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Caputo escribió: “Ver al Reino Unido siendo colonizado por el Islam no sólo constituye un riesgo inminente para la causa de Occidente en su conjunto, sino también una tragedia histórica para quienes defendemos las ideas de la libertad”.

Enrique Zattara cuestionó el argumento del asesor presidencial

Zattara señaló dos problemas centrales en el planteo de Caputo: el desconocimiento de los derechos políticos de la legisladora y la asociación entre su religión y la naturaleza del Estado británico.

“Una, primero, el desconocimiento de que esta mujer, Sagal Abdiwali, que era la mujer en cuestión, aunque haya nacido en Somalía, es una ciudadana del Reino Unido, con lo cual tiene todos los derechos a elegir y a ser elegida como cualquier otro ciudadano. Primera barbaridad, eso es una declaración absolutamente antidemocrática”, afirmó en +Perfil.

El periodista también cuestionó la idea de que la presencia de una diputada musulmana pueda transformar al Reino Unido en un Estado islámico. “Y después, el enorme disparate de señalar que porque una diputada asume con un origen musulmán o con una religión musulmana dentro del Parlamento, como representante de una circunscripción electoral, eso convierte automáticamente al Reino Unido en un Estado Islámico”, explicó.