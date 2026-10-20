RDC: qué deben corregir Lula da Silva y Flávio Bolsonaro antes del debate del viernes

El debate televisivo entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, realizado el domingo, generó cuestionamientos entre los propios sectores políticos y volvió a poner el foco en una campaña electoral reñida. En este contexto, la analista, Eleonora Gosman, se refirió en Ronda de Corresponsales por +Perfil a las repercusiones del encuentro y explicó qué aspectos buscarán corregir los candidatos antes de su próximo enfrentamiento, previsto para el viernes en TV Globo.

“Entonces, ellos dicen que, bueno, que se han basado en los diagnósticos que hicieron los propios politólogos que condujeron grupos de investigación de calidad, que no son encuestas dedicadas a tomar votantes, pero sí a qué opinan sobre distintas cosas”, explicó Eleonora Gosman al describir la metodología utilizada para evaluar las reacciones al debate.

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Según la periodista, los análisis realizados después del encuentro señalaron aspectos negativos en la actuación de ambos candidatos: “¿Qué dijeron de Lula? Bueno, que el petista pareció como muy cansado y con pocas propuestas. ¿Qué dijeron de Jair Bolsonaro? Que él llamó la atención muy negativamente por la agresividad”.

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Gosman sostuvo que las conclusiones de esos estudios también podrían influir en la preparación del próximo debate. “Y que los aliados, digamos, la campaña de Flávio, lo que trata trabajando justamente es modular las posturas que va a tener el candidato en este debate de la TV Globo”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La periodista remarcó que el margen para cometer errores es reducido por la cercanía de la votación: “¿Cuándo faltan, sobre todo, los días para la elección? O sea, cualquier error en ese debate puede ser complicado”.

Sobre el impacto electoral del enfrentamiento, explicó que los análisis todavía no permitían establecer cambios concretos en las preferencias. “Entonces, bueno, ellos coincidieron que este otro debate ocurrido el domingo, no alteró el escenario electoral, dicen ellos, aunque todavía no salieron las investigaciones correspondientes, las encuestas”, expresó.

Y agregó: “Y dice que los electores, tanto de un bando como del otro, tanto de Bolsonaro como Lula, coincidieron en que la elección sigue indecisa. O sea, en disputa”.