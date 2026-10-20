“Nos han destrozado la vida”: en RDC repasaron el testimonio de dos jóvenes falsamente acusados de un asesinato en España

Una noticia real sobre el asesinato de una mujer de 83 años en Burgos derivó en una campaña de desinformación que señaló falsamente a dos jóvenes españoles como responsables del crimen. Las imágenes de ambos circularon por redes sociales junto con nombres y edades inventados, en una publicación que los vinculaba con la inmigración y provocó una ola de insultos y acusaciones.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de España Marcelo Molina reconstruyó cómo se difundió la falsa información y describió las consecuencias para los dos afectados, que viven en Barcelona y ni siquiera se conocen entre sí.

De un asesinato real a una falsa acusación en redes sociales

El episodio comenzó con la publicación de Europa Press sobre el asesinato de una mujer de 83 años durante el robo de su vivienda en Burgos. Según la información difundida, dos jóvenes de 16 y 17 años habían sido detenidos por el crimen.

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Poco después, un perfil de la red social X, identificado como Alex Martínez, compartió la noticia con modificaciones y añadió fotografías de dos personas reales. La publicación les atribuyó nombres y edades falsos y afirmó que eran extranjeros nacionalizados que habían asesinado a la mujer durante el robo.

La noticia original era verdadera, pero los datos agregados a la publicación no lo eran. Las fotografías correspondían a dos jóvenes españoles cuyas familias tienen origen marroquí y argelino, que no tenían relación con el asesinato.

Quiénes eran los jóvenes señalados falsamente

Uno de los afectados fue Ahmed Benalla, de 20 años, estudiante de integración social en Barcelona. Según el relato de Molina, se encontraba en un hospital visitando a una persona conocida cuando comenzó a recibir mensajes que lo acusaban de haber matado a una mujer.

El joven relató que la situación le provocó un ataque de ansiedad y que los mensajes se multiplicaban a medida que la publicación circulaba. Intentó advertir a sus conocidos que la imagen era suya, pero que el nombre y la acusación eran falsos, y pidió que no difundieran el contenido.

Esa misma noche, alrededor de la medianoche, acudió a una comisaría de Barcelona para denunciar lo ocurrido.

El segundo afectado fue Josué Abrogui, de 29 años, taxista y residente a aproximadamente una hora de Barcelona. Después de trabajar durante la noche, había puesto su teléfono en modo avión y estaba durmiendo cuando una vecina llamó a su puerta para mostrarle las publicaciones que lo vinculaban con el crimen.

Al revisar el teléfono, encontró numerosos mensajes que lo acusaban de haber matado a una persona en Burgos. La situación también generó angustia entre sus familiares, incluido su padre, que lo llamó para preguntarle qué había ocurrido.

La publicación se viralizó y alimentó mensajes xenófobos

La difusión se extendió a distintas plataformas, entre ellas Instagram, X y TikTok. Decenas de cuentas replicaron las imágenes y la acusación, que también llegó a un medio digital denominado El Imperial España, al que Molina describió como un sitio que publica habitualmente noticias en las que los responsables de delitos son presentados como inmigrantes.

Los jóvenes quedaron expuestos a insultos y mensajes de odio, con expresiones que reclamaban la pena de muerte y comentarios que los identificaban como responsables por su supuesto origen. La viralización convirtió una acusación falsa en un señalamiento público que alcanzó a sus entornos personales y familiares.

Para Molina, el episodio dejó al descubierto la facilidad con la que una información puede difundirse cuando coincide con los prejuicios de quienes la comparten. "Lo primero que ves, si a vos te sirve ideológicamente, lo reproducís", resumió al describir la dinámica de propagación.

El medio admitió un error, pero no había verificado la información

Según el corresponsal, la hermana de uno de los jóvenes, que es abogada, se comunicó con el medio que había replicado la publicación. La respuesta fue que se había cometido un error y que el tuit había sido retirado de las redes sociales.

Sin embargo, Molina cuestionó que la publicación se hubiera difundido sin comprobar los datos. La acusación encajaba con una narrativa contra los inmigrantes y fue reproducida, según su reconstrucción, sin una verificación previa de los nombres, las edades ni la identidad de las personas fotografiadas.

Uno de los jóvenes anunció que recurriría a la Justicia. Mientras tanto, el perfil que originó la publicación fue cerrado y, de acuerdo con el relato del corresponsal, había cambiado de nombre en varias ocasiones.

La Policía investiga el origen de la noticia falsa

La investigación busca establecer quién creó la publicación y cuál fue su motivación. También queda por determinar cómo se vincularon las fotografías de los dos jóvenes con la noticia del asesinato y si el objetivo fue realizar una broma o provocar deliberadamente una acusación falsa.

El caso expone los riesgos de compartir información sin verificarla, especialmente cuando involucra delitos y atribuciones vinculadas con el origen de las personas. La combinación de una noticia verdadera, imágenes de personas inocentes y datos inventados bastó para desencadenar una campaña de hostigamiento.

Uno de los afectados resumió el impacto con una frase que Molina reprodujo durante el segmento: "Nos han destrozado la vida". La acusación falsa no solo los expuso a insultos, sino que también obligó a ambos jóvenes y a sus familias a afrontar una situación de angustia pública por un crimen con el que no tenían relación.