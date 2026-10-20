RDC: Elon Musk planea regalar acciones de SpaceX a 73 millones de menores en Estados Unidos

Elon Musk anunció que planea regalar una acción de SpaceX a cada niño menor de 18 años de Estados Unidos a partir del próximo año. De concretarse, la iniciativa alcanzaría a unos 73 millones de menores y representaría un desembolso superior a los US$ 10.000 millones.

El anuncio se conoció en un contexto de creciente preocupación por los posibles riesgos de la inteligencia artificial. En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal en Estados Unidos Norman Powell también repasó la iniciativa de Anthropic y los compromisos asumidos por referentes de la industria tecnológica para supervisar el desarrollo de esta tecnología.

El plan de Elon Musk para acercar a los chicos a las inversiones

La propuesta de Musk busca incentivar a los menores de edad a participar del mercado bursátil mediante la entrega de una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos. De acuerdo con Powell, el empresario prevé concretar la iniciativa el próximo año.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El corresponsal señaló que en el país hay aproximadamente 73 millones de menores de 18 años y que la acción se cotiza en torno a los US$ 146. Con esos valores como referencia, el costo total de la promesa superaría los US$ 10.000 millones.

La iniciativa fue presentada como una forma novedosa de acercar a los chicos a las inversiones. Su alcance dependerá de la implementación efectiva del anuncio y de las condiciones bajo las cuales se distribuirían las acciones.

Anthropic también anunció una iniciativa vinculada con sus acciones

El anuncio de Musk se produjo poco después de que Anthropic, la compañía de inteligencia artificial, comunicara su compromiso de destinar el 5% de sus acciones a un nuevo fondo de beneficio público.

Ambas iniciativas aparecen en un momento en que el desarrollo de la inteligencia artificial genera inquietud entre los ciudadanos estadounidenses. La discusión ya no se limita a las oportunidades económicas de esta tecnología, sino que también abarca sus posibles consecuencias y la necesidad de establecer mecanismos de control.

El 64% de los estadounidenses cree que la inteligencia artificial avanza demasiado rápido

Una encuesta de Associated Press y NORC mostró que el 64% de los estadounidenses considera que la inteligencia artificial se está desarrollando demasiado rápido y sin control. El dato refleja la preocupación social por el ritmo de expansión de una tecnología que puede tener impacto en múltiples actividades.

En ese escenario, los anuncios de las empresas tecnológicas coinciden con una demanda de mayor supervisión. La inquietud se relaciona, entre otros factores, con la posibilidad de que los avances sean utilizados de manera perjudicial o queden en manos de personas que busquen provocar daños.

Los líderes tecnológicos se comprometieron a supervisar el desarrollo de la IA

Powell indicó que Dario Amodei, de Anthropic; Sam Altman, de OpenAI; y Elon Musk, vinculado con SpaceX, se pronunciaron el mes anterior a favor de reducir la velocidad del avance de la inteligencia artificial.

Según el corresponsal, los referentes asumieron compromisos ante el presidente estadounidense Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca, para tomar medidas orientadas a supervisar el desarrollo de esta tecnología.

El debate combina las expectativas sobre el potencial de la inteligencia artificial con los temores por sus posibles usos maliciosos. Para los líderes del sector, el desafío consiste en acompañar su evolución con mecanismos que permitan controlar los riesgos sin perder de vista su impacto en distintos campos.