RDC: Londres homenajea a Julio Le Parc con una exposición en uno de sus museos más importantes

La obra de Julio Le Parc, uno de los máximos referentes del arte cinético, recibe un reconocimiento en Londres con una exposición retrospectiva en el Tate Modern, uno de los museos de arte moderno más importantes del mundo. La muestra recorre la trayectoria del artista argentino y permanecerá abierta hasta marzo del próximo año.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal en el Reino Unido Enrique Zattara destacó la relevancia internacional de Le Parc y el valor simbólico que adquiere la exposición tras su fallecimiento en mayo. Aunque la exhibición ya estaba planificada, su apertura en estos días funciona como una suerte de homenaje a su legado artístico.

El Tate Modern presenta una retrospectiva de Julio Le Parc

La exposición reúne una mirada retrospectiva sobre la obra de Julio Le Parc, reconocido por su aporte al desarrollo del arte cinético y por su lugar entre los artistas plásticos más destacados a nivel mundial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La muestra se instaló en el Tate Modern, en Londres, y podrá visitarse hasta marzo del próximo año. Para Zattara, la coincidencia entre la apertura de la exposición y la muerte del artista le otorga un significado especial, aunque el proyecto había sido organizado con anterioridad.

El reconocimiento en una institución de esta dimensión vuelve a poner en primer plano la presencia del arte argentino en los principales circuitos culturales internacionales.

La última presentación de Le Parc en Londres

La relación del artista con la capital británica tenía un antecedente reciente: en 2016, Le Parc presentó su obra en la Serpentine Gallery, ubicada en Hyde Park. En aquella ocasión, Zattara tuvo la oportunidad de entrevistarlo.

El corresponsal recordó ese encuentro como un privilegio y señaló que conservaba videos y fotografías de aquella experiencia. Sin embargo, durante el segmento optó por concentrarse en la importancia de la retrospectiva y en el reconocimiento internacional que representa.

El arte cinético y la proyección internacional de la Argentina

Le Parc fue uno de los creadores del llamado arte cinético y uno de sus máximos representantes. Su trayectoria forma parte de la presencia argentina en el panorama artístico internacional, más allá de los nombres que suelen destacarse en otros ámbitos.

Zattara subrayó que el reconocimiento de figuras argentinas no se limita a la historia o al deporte. También abarca las artes, la ciencia y otras expresiones culturales que contribuyen a la proyección del país en el mundo.