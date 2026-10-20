A 40 días de las elecciones en España: en RDC analizaron las internas del PSOE y las negociaciones de la derecha

A 40 días de las elecciones en España, el escenario político está atravesado por enfrentamientos partidarios, disputas internas y negociaciones para asegurar mayorías parlamentarias. El periodista y analista político Marcelo Molina, en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, analizó los principales movimientos del oficialismo de Pedro Sánchez y de la oposición, con especial atención a las tensiones dentro de la izquierda y las estrategias del Partido Popular (PP) y Vox.

Uno de los episodios destacados fue la defensa del denominado «partido del amor» por parte del ministro de Transportes, en medio de las burlas opositoras por el beso de Pedro Sánchez a su esposa, Begoña Gómez. Molina cuestionó la contradicción entre ese discurso y los ataques del funcionario a dirigentes políticos.

Las polémicas del Gobierno de Sánchez y las tensiones en la izquierda española

“No es la persona idónea para hablar del amor”, sostuvo el analista, quien recordó los insultos publicados por el ministro contra referentes de la oposición y las controversias generadas por sus mensajes en redes sociales.

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Tensiones en el PSOE y nuevas medidas sociales

Molina también describió una disputa interna del Partido Socialista en Palencia, donde los integrantes de una lista decidieron retirarse después de que la dirección nacional impusiera otra candidata. El episodio, explicó, refleja un conflicto habitual entre las decisiones territoriales y las directivas de la conducción central.

“La lista entera decidió bajarse, rechazó participar en las elecciones”, relató sobre la crisis partidaria, al señalar que los candidatos consideraron que no se habían respetado los resultados de las internas.

En paralelo, el Gobierno impulsa un decreto con medidas sociales que incluye pensiones de viudez para parejas no casadas que acrediten convivencia, mejoras en prestaciones por incapacidad temporal, ayudas para familias con menores que padecen enfermedades graves y nuevas protecciones para víctimas de violencia de género y catástrofes. La aprobación de estas medidas deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente.

El PP y Vox negocian para ganar fuerza en el Senado

En el bloque de la derecha, el PP analiza ofrecer lugares en sus listas a candidatos de Vox a cambio de que el partido de Santiago Abascal no compita en determinadas circunscripciones. El objetivo es concentrar votos y mejorar las posibilidades de conseguir una mayoría en el Senado.

“Lo que sí es real, es que no hay muchas más alternativas, si quieren conservar la mayoría del Senado”, explicó Molina, aunque la viabilidad del acuerdo dependerá de la respuesta de Vox.

El analista destacó la relevancia institucional de esa Cámara, especialmente ante una eventual reforma constitucional. “Siempre está en danza, hay que tener los números”, señaló al explicar que ciertos cambios requieren mayorías parlamentarias especialmente exigentes.

Por último, Molina repasó el acercamiento entre Podemos y Sumar para reducir los enfrentamientos entre ambos espacios, que concurren por separado a las elecciones. Según explicó, el entendimiento busca evitar nuevas agresiones políticas en una izquierda marcada por sus diferencias internas.