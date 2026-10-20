Sorpresivo paro de subtes, con tres delegados detenidos: la Ciudad intimó a garantizar el servicio

Esta mañana del martes, los Metrodelegados iniciaron un paro total en todas las líneas del subte de Buenos Aires. El paro también afecta al Premetro. La Policía confirmó que hay tres delegados detenidos, mientras que la Ciudad emitió una resolución donde intima a que se garantice la prestación de los servicios mínimos.

La resolución 1201/SECTE/26 fue dictada por la Secretaría de Trabajo y Empleo del GCBA. Exige asegurar una cobertura mínima del 50 por ciento en cada línea.

Más temprano, el sindicato había publicado un comunicado donde avisaba que la interrupción se mantendría hasta que los dos trabajadores sean liberados.

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Por su parte, el secretario de Seguridad de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro, dijo que los gremialistas "están correctamente detenidos".

"La fiscalía dispuso la detención por desobediencia", sostuvo. Y dijo que los pedidos gremiales "se deben hacer por los canales que corresponden".

El sindicato explicó que la medida de la paralización total fue una respuesta al intento de detención de dos trabajadores durante un reclamo previo, el levantamiento de molinetes en la línea B.

Según consignó TN, las detenciones de los trabajadores, que finalmente se concretaron, fueron ordenadas por la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte.

Uno de ellos es el delegado de la línea B, Claudio Dellecarbonara, quien había publicado un video en X relatando la situación. El otro delegado se llama Facundo Heredia.

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“Estamos en la estación Rosas. Son las 8 de la mañana. Estamos rodeados por la polícia. Quieren llevarse detenido a uno de nuestros delegados por la orden de la fiscal”, indicó Dellecarbonara en su video.

Y añadió: “Los trabajadores tenemos derechos a organizarnos, a protestar y a realizar medidas de fuerzas que están garantizados por la Constitución. Vamos a defender ese derecho”.

Paro en el subte; el reclamo de los trabajadores

El lunes por la noche, la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro emitió un comunicado en el que advertía por la presencia de empresas tercerizadas que realizan "tareas que son propias de nuestros compañeros de mantenimiento".

Denunciaron que se trata de "una clara violación" al convenio colectivo de trabajo y "una forma de contratación ilegal que pretende emparchar el faltante de personal en los planteles de Emova". Los trabajadores se declararon en estado de alerta.

Y en esta mañana del martes, momentos después de la interrupción del servicio de las seis lineas del subte, la Policía de la Ciudad detuvo a dos metrodelegados, Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara.

Qué dice el comunicado de los Metrodelegados

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP-Metrodelegadxs) denunció la "detención arbitraria" de los trabajadores, en la estación Juan Manuel de Rosas de la linea B.

"El reclamo se originó frente a sanción abusiva aplicada a un compañero y ante la falta de diálogo con la empresa se realizaba un medido pacífica de apertura de molinetes que derivó en la arbitraria aprehensión policial".

Lo delegados aseguraron que "no habrá servicio de subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión".

LT

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