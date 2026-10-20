Más de $7.600 millones de presupuesto para la base naval de Ushuaia: Defensa abrió la licitación

El Ministerio de Defensa abrió una licitación pública nacional para construir galpones modulares y obras complementarias en la Base Naval Integrada Ushuaia, con un presupuesto oficial de $7.638.061.962.

El plazo para presentar los pliegos rige durante un mes, hasta el próximo 19 de noviembre. La licitación se tramitará mediante la plataforma pública CONTRATAR, bajo el régimen de la Ley de Obras Públicas y la modalidad de ajuste alzado, es decir que el Estado y la empresa constructora pactan un precio global, fijo e inamovible para la ejecución completa de la obra.

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La medida se dispuso mediante la Resolución 733/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada el 16 de octubre por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti. El manejo del proceso de licitación está a cargo de la Jefatura Administrativa Financiera de la Armada.

El proyecto integra una iniciativa más amplia para construir un muelle, infraestructura conexa y adquirir maquinaria y equipos en la punta oriental de la península de Ushuaia. El plazo de ejecución previsto es de 548 días corridos. La resolución no fijó una fecha de inicio de los trabajos.

La Armada llamó a licitación pública para construir galpones en la Base Naval Integrada de Ushuaia a través del Boletín Oficial.

La norma también aprobó los pliegos de condiciones particulares, las especificaciones técnicas y los planos que regirán el proceso. Según se puede leer en los documentos publicados en la plataforma CONTRATAR, el presupesto incluye ítems como hormigón, artefactos de iluminación y cableado, chapas metálicas, motores eléctricos y equipos de aire acondicionado, máquinas y equipos importados, aceros, hierro aletado, mano de obra, costo financiero y gastos generales.



Defensa delegó la firma del contrato y otras actuaciones del procedimiento en el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Juan Carlos Romay. Los gastos se imputarán a las partidas del área naval. La Dirección General de Material de la Armada tendrá a su cargo la dirección de la obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura realizará la inspección.

Según se indica en el Boletín Oficial, la apertura de ofertas se hará por acto público a través de CONTRAT.AR en forma electrónica y automática, el 19 de noviembre a las 8.

MB/AF