"LOS PROGRES MACHIRULOS... Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes... Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón. VLLC!", escribió Javier Milei en X, al salir al cruce de Luiz Inácio Lula da Silva por sus declaraciones sobre el fin de la escala laboral 6x1.

Al hablar de una supuesta "campaña sucia" y advertir sobre la posibilidad de que Lula intente "robarse la elección", el argentino trasladó el enfrentamiento al terreno electoral, aunque no aportó pruebas.

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La entrevista con SBT Brasil se dio en el marco del debate por el esquema que contemplaba seis días de trabajo y uno de descanso. Al defender la reducción de la jornada, Lula se refirió a la carga de trabajo doméstico que recae sobre las mujeres. "El día que se quedan en casa es el día que más trabajan, porque tienen que limpiar la casa de toda la semana", sostuvo, en una traducción del portugués.

A partir de las propuestas impulsadas por el diputado Reginaldo Lopes y la diputada Erika Hilton, el Congreso brasileño avanzó con una reforma para reemplazar ese esquema por uno de cinco días de trabajo y dos de descanso, con una reducción progresiva de la jornada semanal máxima de 44 a 40 horas, sin recorte salarial.

De manera gradual, la jornada semanal se reducirá primero a 42 horas a partir del 15 de diciembre de 2026 y llegará al límite de 40 horas en diciembre de 2027.

Para Lula, "nadie quiere que una empresa quiebre, pero tampoco nadie quiere que un trabajador muera por falta de descanso", afirmó, según la agencia pública Agência Brasil.

La discusión laboral se mete en la recta final del balotaje

El próximo domingo 25 de octubre, el presidente buscará renovar su mandato frente a Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una segunda vuelta electoral que se presenta mucho más ajustada.

Brasil, de cara al “mata-mata”

Según el último sondeo de BTG/Nexus, divulgado el lunes 19, ubicó a Flávio con el 50,3% de los votos válidos y a Lula con el 49,7%. La diferencia es de apenas 0,6 puntos porcentuales y se encuentra dentro del margen de error de dos puntos de la encuesta, por lo que ambos candidatos están en una situación de "empate técnico".

El resultado muestra una recuperación de Lula respecto de la medición anterior de la misma consultora: Flávio alcanzaba el 51,6% de los votos válidos y Lula el 48,4%. Aunque el senador todavía conserva una ventaja numérica.

MV/ff