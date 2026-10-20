El Niño entra en su pico máximo: piden revisar los planes de contingencia

Un exhaustivo estudio científico confeccionado de manera conjunta por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Universidad Federal de Santa María (UFSM) de Brasil determinó que el fenómeno climático de El Niño alcanzó su fase de mayor intensidad en la Cuenca del Plata, proyectando su impacto crítico durante el trimestre en curso.

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El Informe Técnico N° 6 advierte que, si bien diversos indicadores del fenómeno ENOS registran valores entre los más altos de la historia, las condiciones geográficas y meteorológicas actuales difieren del evento registrado en el período 1982-1983. Por este motivo, los especialistas enfatizaron que no corresponde asumir un escenario idéntico al de aquel ciclo histórico, aunque remarcaron la urgencia de revisar y validar los esquemas de respuesta municipal y provincial.

De acuerdo con las proyecciones presentadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las precipitaciones por encima de lo normal se concentrarán de forma prioritaria en el sector oriental de la cuenca, impactando de lleno sobre los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú.

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El documento de la UNNE destaca cuatro ejes de análisis centrales para la región del Litoral:

Saturación en embalses de Brasil: entre agosto y septiembre creció significativamente el volumen de agua almacenada en las represas hidroeléctricas de la cuenca alta, según datos de la Agência Nacional de Águas ( ANA ). Al contar con menor margen de atenuación, la capacidad para retener nuevas crecidas dependerá exclusivamente de la operación de descarga.

Escenario crítico para el río Paraná: las herramientas de pronóstico señalan aportes hídricos sostenidos para el cauce principal, lo que exige un seguimiento coordinado entre el Instituto Nacional del Agua ( INA ), la Prefectura Naval Argentina y la Dirección de Defensa Civil .

Efecto en los desagües urbanos: se advierte que, al mantenerse altos los niveles de los grandes ríos, las redes de drenaje de las ciudades costeras como la ciudad de Corrientes encontrarán severas dificultades para evacuar el agua de lluvias locales.

Coordinación federal de la emergencia: la prioridad inmediata radica en la comprobación de los planes de evacuación, centros de albergue temporal y recursos logísticos en articulación con el Plan de Coordinación Federal ENOS impulsado por el Gobierno nacional.

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Frente a la evolución despareja de los caudales y el pronóstico de lluvias intensas hacia noviembre, los equipos técnicos aconsejan consolidar una vigilancia diaria que integre el volumen de precipitaciones, las alturas hidrométricas y el caudal erogado por los embalses aguas arriba.