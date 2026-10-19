El Paraná avanza en Chaco: 68 familias dejaron sus casas y preocupa una defensa

El avance del río Paraná en Chaco obligó a 68 familias a abandonar sus viviendas en las zonas de Antequera y San Pedro Pescador, en el municipio de Colonia Benítez. Mientras asiste a los vecinos evacuados y autoevacuados, la comuna mantiene bajo vigilancia un sector junto a la defensa de San Pedro Pescador, donde el intendente Sergio Phipps advirtió que la situación podría forzar nuevos traslados.

“Hay un sector que está colapsando, que estamos ahí luchando con eso”, sostuvo el jefe comunal en una entrevista con Radio Libertad. La advertencia se refiere a un área del barrio ubicada junto a la defensa, uno de los puntos que concentra la preocupación de las autoridades ante la continuidad de la crecida.

Más de 200 personas tuvieron que salir de sus hogares

Según el relevamiento que describió Phipps, 52 familias de Antequera, integradas por unas 160 a 165 personas, dejaron sus casas. Algunas se retiraron por sus propios medios antes de que llegara el agua; la mayoría fue trasladada durante los operativos de la semana pasada.

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En San Pedro Pescador, otras 16 familias, con alrededor de 50 a 55 integrantes, también debieron salir de sus viviendas. Aunque el barrio tiene terrenos elevados, sus áreas más bajas quedaron expuestas al avance del río.

La asistencia municipal incluye el traslado de personas, pertenencias y animales. Parte de los vecinos se refugió en casas de familiares, mientras que otros permanecen en espacios transitorios próximos a la ruta provincial 63, donde la comuna trabaja para mejorar las condiciones de alojamiento.

“Una situación muy compleja, fundamentalmente porque el río avanza”, describió Phipps. Hasta el momento de la entrevista, el intendente señaló que no se habían registrado lesiones ni problemas de salud entre las personas asistidas.

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La advertencia sobre el pico de la crecida

El municipio trabaja con la posibilidad de que el nivel del agua siga aumentando. De acuerdo con las estimaciones citadas por Phipps, el pico podría llegar alrededor de este martes 20 de octubre y superar los siete metros en el hidrómetro de Barranqueras, una referencia para monitorear la situación en la zona.

El jefe comunal indicó que los pronósticos que manejan las autoridades anticipan niveles que podrían superar los de la inundación de fines de 2023. Por eso, el seguimiento del sector comprometido de San Pedro Pescador resulta central para evaluar si habrá que evacuar a más vecinos.

Entre las alternativas para ampliar la capacidad de alojamiento, la comuna gestiona la posibilidad de utilizar espacios en establecimientos escolares de Antequera y San Pedro Pescador. La medida todavía estaba en coordinación y no contaba con una habilitación confirmada del Ministerio de Educación, aclaró Phipps.

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Las gestiones se realizan en contacto con el Comité de Emergencia Provincial y la Subsecretaría de Municipios. Mientras tanto, el operativo busca asistir a las familias y permitir que permanezcan cerca de sus viviendas, sus pertenencias y sus animales.

“Vamos a estar al lado de las familias viendo de qué manera podemos paliar esta difícil situación”, afirmó el intendente, quien aseguró que el monitoreo se sostiene de manera permanente ante la posibilidad de nuevas evacuaciones.