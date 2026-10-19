Día de la Madre: las ventas volvieron a caer y encadenaron cinco años de retrocesos

El Día de la Madre dejó una caída del 1,4% interanual en las ventas minoristas pyme y extendió a cinco años la secuencia de resultados negativos para esa fecha, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Cuatro de los seis sectores relevados vendieron menos que un año atrás, mientras que librería e indumentaria fueron los únicos que lograron mejoras.

El balance mostró compras ajustadas al presupuesto familiar y una fuerte incidencia de las promociones en las decisiones de consumo. Los descuentos y las cuotas ayudaron a concretar operaciones, aunque no alcanzaron para revertir el resultado general.

Para buena parte de los negocios, la celebración representó un estímulo acotado. El 39,9% calificó su impacto como moderado y otro 31,7% señaló que aportó actividad sin modificar el panorama comercial. Un 19,3% no percibió incidencia en sus ventas y apenas el 9% consideró que fue una fecha clave.

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Cuánto se gastó en los regalos

El ticket promedio por compra fue de $63.197, con diferencias importantes entre los rubros. Cosméticos y perfumería registró el importe más alto, de $88.000 por operación, seguido por electrodomésticos y artículos para el hogar, con $72.581, y calzado y marroquinería, con $67.332.

En equipos periféricos, accesorios y celulares, el promedio llegó a $60.089. Por debajo quedaron indumentaria, con $55.416, y librería, con $37.638. Este último sector combinó el menor gasto por compra con el mejor desempeño de ventas de la fecha.

Electrodomésticos lideró las bajas y librería tuvo el mayor crecimiento

La caída más pronunciada correspondió a electrodomésticos, artículos para el hogar y equipos de audio y video, con un 3,6% interanual. Cosméticos y perfumería y equipos periféricos, accesorios y celulares retrocedieron un 3,2% cada uno. Calzado y marroquinería, en tanto, bajó un 2,2%.

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En el otro extremo, librería creció un 3,4%, impulsada por la búsqueda de alternativas de regalo más económicas. Los títulos de cocina y desarrollo personal estuvieron entre las opciones elegidas, acompañados por descuentos editoriales y promociones bancarias. Las ferias del libro también favorecieron las operaciones en algunas localidades.

Indumentaria cerró prácticamente sin cambios, con una suba del 0,1%. Las prendas de temporada y la ropa deportiva sostuvieron la demanda, con ofertas de dos por uno, tres por dos y rebajas de hasta el 20%.

Regalos más pequeños y compras sujetas a las cuotas

Las restricciones de gasto se reflejaron en la elección de productos. En calzado y marroquinería, los compradores se inclinaron por artículos de menor precio, modelos de uso diario y accesorios pequeños. Los negocios ofrecieron descuentos de hasta el 20% y financiación en tres y seis cuotas, aunque reportaron dificultades asociadas al acceso al crédito y a los límites disponibles en las tarjetas.

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En electrodomésticos, la demanda se orientó hacia productos pequeños. El canal digital mostró mayor dinamismo que los locales físicos y permitió compensar parte de la menor concurrencia presencial. Los planes de financiación extendida y los créditos personales también facilitaron compras.

Una tendencia similar se observó en tecnología: frente a la menor demanda de teléfonos nuevos, ganaron lugar accesorios como auriculares y fundas. Los descuentos por pago al contado y las cuotas sin interés estuvieron entre los recursos utilizados para incentivar las operaciones.

En cosméticos y perfumería, además de la cautela en el gasto, CAME señaló que el mal tiempo en distintos centros comerciales dificultó la llegada de clientes. El resultado general dejó a la fecha con un nuevo retroceso, pese al esfuerzo promocional de los comercios para atraer compradores.