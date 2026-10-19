El Gobierno compra equipamiento para las Fuerzas Armadas bajo secreto militar

El Gobierno adquirió nuevos equipos para la defensa bajo secreto militar. Así lo anuncia el decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

"Declárase SECRETO MILITAR en los términos del Decreto N° 9390/63 a las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD", se lee en la publicación, en relación a un expediente antes citado. Esto implica que no se dará a conocer ni qué equipamientos fueron adquiridos, ni para qué fines, ni a qué empresa se le compraron, ni cuánto se pagó.

Esta compra amparada por el silencio oficial ocurre en el marco de una notoria escalada de la tensión con el Reino Unido, debido a la disputa por la explotación del petróleo en el área de las islas Malvinas. Desde que el presidente Milei anunció sanciones contra las empresas que operen en el archipiélago sin autorización argentina, presentó denuncias penales e invocó la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas, las relaciones bilaterales se deterioraron.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Malvinas: el Reino Unido evalúa bloquear el ingreso de la Argentina a un club de países desarrollados y un acuerdo comercial del Pacífico

El gobierno británico entregó una nota de protesta a la embajadora argentina en Londres y el primer ministro, Andy Burnham, aseguró que será "implacable" en su defensa de los habitantes británicos de las islas.

Qué dice el decreto que declara el secreto militar para la compra de armas

El decreto sostiene que esta medida "se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional". Ese inciso se refiere a las atribuciones del presidente de la Nación, entre ellas ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y disponer de ellas, su organización y distribución.

Entre los considerandos listados en el decreto, se menciona: "Que el Ministerio de Defensa identifica un proceso de adquisición de material y equipamiento cuya naturaleza, características y finalidad exigen que su contenido sea conocido solamente por personas autorizadas y mantenido fuera del conocimiento de cualquier otra, toda vez que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación."

Luego se detalla que el hecho de que se decrete el secreto militar exceptúa a los organismos estatales "del cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso".

El Gobierno denunció a la empresa Thales por presuntos vuelos ilegales a las Islas Malvinas



Este procedimiento de compra secreta es habitual en el gobierno de Milei, que ya dictó por lo menos cuatro decretos de este tipo. Los anteriores se relacionaban con la compra de aviones de combate procedentes de Dinamarca. Sin embargo, este nuevo decreto tramita bajo un expediente diferente, no relacionado con la Fuerza Aérea, a cargo de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa.



El gobierno de Javier Milei es el que más presupuesto destinó a la actualización del equipamiento militar en décadas, y continúa en esa senda: para 2027 se prepara la adquisición de submarinos y fragatas por unos 3500 millones de dólares.

MB / VR

