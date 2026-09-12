El Gobierno destinará más de $300.000 millones a la construcción de una base naval en Ushuaia

El Gobierno nacional prevé destinar más de $300.000 millones para la construcción y puesta en marcha de la Base Naval Integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego. El monto será incorporado al Presupuesto 2027, que el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso para su tratamiento.

La inversión será afrontada con recursos propios del Estado, sin recurrir a financiamiento externo. El proyecto contempla la construcción de una infraestructura naval en el extremo sur del país, en el marco de la política del Gobierno sobre la soberanía de las Islas Malvinas y la presencia argentina en la región.

Antes del Presupuesto 2027, el Gobierno reactivó los ATN y repartió $12.000 millones entre tres provincias

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La obra tiene un plazo estimado de tres años, por lo que su finalización está prevista para 2029.

Cuánto dinero se destinará a la obra

El monto previsto supera los $300.000 millones y será incluido en las partidas del Presupuesto 2027. El proyecto deberá quedar contemplado dentro de la planificación de gastos del Estado para el próximo año.

Según explicó el Gobierno, la inversión se realizará con recursos públicos. No está previsto recurrir a préstamos ni a otro tipo de financiamiento externo para cubrir el costo de la construcción.

El detalle de las partidas y la distribución de los fondos se conocerá cuando el Ejecutivo presente formalmente el proyecto de Presupuesto ante el Congreso.

Una obra prevista para terminar en 2029

La construcción de la Base Naval Integrada tendrá un plazo estimado de tres años. El objetivo es desarrollar una infraestructura que permita ampliar las capacidades logísticas y operativas de la Argentina en el extremo austral.

La ubicación de Ushuaia también tiene relevancia estratégica por su cercanía con la Antártida y por la posición argentina en el Atlántico Sur.

El Gobierno hace silencio sobre la ruta comercial entre Chile y las Malvinas

El proyecto forma parte de la política oficial vinculada con la soberanía sobre las Islas Malvinas y busca reforzar la presencia argentina en el extremo sur del territorio.

La base también podrá cumplir funciones logísticas vinculadas con las operaciones y el traslado hacia la Antártida. El Gobierno prevé que la infraestructura quede terminada en 2029.

LB/AF