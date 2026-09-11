El Gobierno hace silencio sobre la ruta comercial entre Chile y las Malvinas

El 3 de septiembre pasado, el presidente Javier Milei tuvo un viaje relámpago al país vecino de Chile. Allí, además de disertar en el Foro de Madrid (espacio económico de ultraderecha) mantuvo una reunión bilateral con su par, José Antonio Kast.

No fue cualquier visita. Fue un encuentro que estaba precedido por una serie de condimentos que volvían a tensar el vínculo entre Argentina y Chile en materia de reclamos por la soberanía en el extremo sur del continente.

Pese a todo, la cumbre bilateral fue un gesto de distención. La buena sintonía ideológica entre Milei y Kast suavizó lo que podría haber sido una escalada diplomática. La visita al Palacio de La Moneda, tuvo también otros condimentos.

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Pero ese mismo 3 de septiembre hubo anuncio de otro calibre que no fue realizado por ninguno de los dos mandatarios. Se trató de la apertura de una ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.

La naviera chilena Easter Island y la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC por sus siglas en inglés) anunciaron un acuerdo para el estreno de una vía comercial que tendría su estreno en noviembre próximo.

La concreción de dicha ruta significaría una significativa reducción de los costos para los isleños usurpadores quienes hoy se abastecen vía Montevideo a 2000 kilómetros de distancia. La distancia de abastecimiento se reduciría a menos de la mitad.

El abaratamiento en el abastecimiento se vería reflejado aún si los buques no ingresasen en aguas jurisdiccionales argentinas, lo que está prohibido por la ley local y acarrearía sanciones administrativas y penales.

Pese a ello, la Cancillería argentina demoró diez días en emitir un comunicado de protesta por el paso por aguas argentinas del buque inglés, HMS Medway, al momento sin resultados diplomáticos.

Está previsto que el 28 de este mes llegue a Punta Arenas una comitiva de 25 empresarios británicos, con el objetivo establecer acuerdos comerciales y poder abastecer a las islas no solo de bienes comestibles, sino también de materiales de construcción, gas licuado, y otros elementos. Zachary Frankilin es el empresario que encabeza la comitiva.

El abastecimiento de las Islas podría a su vez implicar nuevas facilidades para el desarrollo del proyecto de explotación de petróleo off shore, Sea Lion, en la cuenca norte de las islas.

Es por que llamó poderosamente la atención el silencio de la Cancillería argentina conducida por Pablo Quirno, la que no emitió comunicado ni queja alguna por la decisión del país vecino.

Tampoco trascendieron negociaciones diplomáticas para desarticular lo que según trasciende, es una iniciativa de la comuna de Punta Arenas, ubicada en Magallanes área que fue motivo de controversia reciente entre Argentina y Chile.

El anuncio de la ruta comercial coincidió con la cadena nacional de Milei en la que anunció el agravamiento de las penas para las empresas que exploten los recursos del subsuelo marítimo argentino en forma unilateral. En la práctica, el endurecimiento de la Ley 26.659 sancionada durante la administración de Cristina Kirchner.

Horas antes, las cancillerías de Argentina y Chile habían emitido un comunicado conjunto en el que ratificaban el apoyo de Chile al reclamo de soberanía argentina. Sin embargo, no hubo mención alguna a la ruta comercial, ni al HMS Medway.

Por lo bajó, circuló que Milei desautorizará Gustavo Javier Valverde, el Brigadier jefe de la Fuerza Aérea, quien declaró pocos días antes de la vista de Milei a Chile la necesidad de “hacer presencia ahí porque eso es una llave bioceánica Atlántico-Pacífico” en el Estrecho de Magallanes.

A cambio de dicha desautorización, Chile validó el reclamo de soberanía argentino.

Este viernes, el embajador norteamericano en el país trasandino sentó la postura oficial de Washington y ratificó que “el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile”.

La ruta comercial marítima se suma a la agenda relacionada con la causa Malvinas que crecerá en el ámbito del Congreso prontamente. Mientras el asesor Santiago Caputo y la Secretaria legal y Técnica, María Ibazábal pulen los detalles del paquete que será enviado, el peronismo presentó un extenso pedido de informes.

El pedido de información firmado por 16 diputados de Unión por la Patria solicita información sobre la ruta marítima, el posible impacto en el proyecto Sea Lion que llevan adelante el consorcio de Navitas Petroleum y Rockhopper, los resultados de la tardía queja por el paso del buque HMS Medway por aguas de jurisdicción argentina y sobre la ambigua posición del gobierno de Donald Trump, respecto de la causa Malvinas.