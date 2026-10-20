Milei tiene otro rival en Córdoba y no es Kicillof según una encuesta

Javier Milei lidera la intención de voto presidencial 2027 en Córdoba con 29,3%, pero quien le sigue en la medición no es un dirigente: son los indecisos, que suman 23,4%. Así surge de un estudio de campo de la consultora Grupo Feedback S.R.L., realizado entre el 13 y el 16 de octubre de 2026.

El relevamiento fue presencial y reunió 924 casos en la provincia de Córdoba. Además de la intención de voto, midió la imagen de nueve figuras políticas nacionales.

Axel Kicillof alcanza 9,8% y queda detrás de los indecisos y de quienes eligen voto en blanco o ninguna opción (13,3%).

Cómo se reparte el voto para 2027

Milei encabeza con 29,3%. Los indecisos están 5,9 puntos por debajo, con 23,4%.

La opción “En blanco/Ninguno” suma 13,3%. Junto con los indecisos, el voto sin definición ni candidato llega a 36,7%.

Kicillof aparece cuarto, con 9,8%, a 19,5 puntos del Presidente. La categoría “Otro” registra 7,7%.

Completan la lista Myriam Bregman (5,6%), Mauricio Macri (5,5%) y Victoria Villarruel (5,4%).

La imagen de Milei y el resto de las "propuestas"

El estudio también midió la imagen del Presidente en Córdoba. Un 44,9% la calificó como mala, un 29,5% como regular y un 25,6% como buena.

La intención de voto de Milei (29,3%) es mayor que su porcentaje de imagen buena (25,6%).

Patricia Bullrich registra 29,4% de imagen buena, 38,9% de mala y 27,9% de regular. El 3,8% no la conoce.

Victoria Villarruel tiene 15,9% de imagen buena, 32,8% de mala y 27,9% de regular. Un 23,4% dijo no conocerla.

Karina Milei marca 8,4% de imagen buena y 52,7% de mala, con 22,3% de regular. El 16,6% no la conoce.

Mauricio Macri obtiene 17,1% de imagen buena, 47,2% de mala y 33,5% de regular. Solo el 2,2% no lo conoce.

Kicillof y Cristina Fernández, con la misma imagen negativa

Axel Kicillof y Cristina Fernández coinciden en el nivel de imagen mala: 58,5% en ambos casos.

Kicillof suma 12% de imagen buena y 15,2% de regular. El 14,3% no lo conoce.

Cristina Fernández registra 20,2% de imagen buena y 18,8% de regular. El 2,5% no la conoce.

Los dirigentes menos conocidos

Myriam Bregman presenta 9,7% de imagen buena, 29,3% de mala y 16,3% de regular. El 44,7% no la conoce.

Jorge Brito es el menos conocido del estudio: el 75,6% dijo no conocerlo. Un 12,7% tiene una imagen mala, un 9,7% regular y un 2% buena.

Dante Gebel, por su parte, no es conocido para el 70,4%. Su imagen es mala para el 17,9%, regular para el 7,7% y buena para el 4%.

El estudio deja una referencia de octubre de 2026 con un dato central: más de un tercio de los consultados no definió su voto o eligió no votar a ninguno de los nombres. Con ese escenario, la distancia entre Milei y el resto de las opciones convive con un electorado que todavía no tiene decisión tomada de cara a 2027.