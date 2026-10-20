Protesta contra el PAMI en Córdoba: intendentes salieron a la calle y denunciaron más de un año de atraso en pagos

Intendentes de distintos municipios de Córdoba reclamaron frente a la sede del PAMI para exigir la regularización de los pagos que el organismo nacional mantiene pendientes desde hace más de un año por prestaciones médicas realizadas a sus afiliados.

La protesta también incluyó un pedido por la reducción de medicamentos del programa Remediar, que abastece a dispensarios y centros de atención primaria.

La concentración se realizó desde las 11 en la esquina de Colón y General Paz, con la participación de representantes de diferentes localidades de la provincia. Los jefes comunales señalaron que los municipios continúan garantizando la atención de los adultos mayores con recursos propios ante la falta de transferencias.

Franco Villar, intendente de La Playosa, sostuvo que desde los municipios esperaban una solución tras una promesa de regularización. “Hubo una promesa de pagos, pero no existieron”, expresó en declaraciones a Canal 10.

Reclamo por las deudas del PAMI

Según plantearon los intendentes, en abril habían presentado un reclamo formal ante el organismo para destrabar los fondos pendientes. De acuerdo con sus declaraciones, los pagos habían sido comprometidos para los meses siguientes, pero hasta el momento no se habrían concretado.

Los municipios señalaron que las demoras afectan directamente a los prestadores y obligan a los sistemas públicos locales a sostener la atención de los afiliados mientras esperan la llegada de los recursos.

La discusión por el programa Remediar

Además del reclamo por PAMI, los representantes municipales cuestionaron la disminución en la entrega de medicamentos del programa Remediar, destinado a centros de salud sin cobertura médica.

El secretario de Salud de Córdoba, Gustavo Klein, aseguró que la reducción del programa generó una caída en la cantidad de medicamentos disponibles. Según explicó a La Voz de San Justo, se pasó de una distribución de 128 medicamentos a seis, lo que representa una disminución del 95%.

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“Desde hace tres años atrás esta parte ha sido cercenada y restringida en forma permanente hasta llegar a este momento que de 128 medicamentos pasaron a 6”, sostuvo Klein.

El funcionario mencionó que dejaron de llegar productos de uso frecuente como antibióticos, antiinflamatorios, jarabes pediátricos y medicamentos para tratamientos de enfermedades crónicas.

“Nosotros desde Salud no vamos a abandonar a los cordobeses”, afirmó el secretario.