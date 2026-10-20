Millonaria multa a una verdulería de Villa Allende por arrojar residuos en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba informó que "una verdulería de Villa Allende arrojó residuos de manera inadecuada en el basural conocido como “Spilimbergo”, ubicado en bulevar Los Polacos, que no se encuentra habilitado para la disposición de desechos".

Ante esta conducta, detectada por el Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA), "se labró acta de constatación por disposición indebida de residuos en la vía publica", precisó el municipio.

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Multa millonaria

Además señaló que "la Justicia Administrativa Ambiental definirá las posibles multas, que conllevan montos monetarios aproximados entre 200 y 2.000 UEM ($3,3 y $32 millones)".

"Durante el operativo municipal se encontraron bolsas que contenían residuos orgánicos de origen comercial, verduras varias como lechuga, acelga, banana y cajas de frutas, además de bolsas de nylon y tickets que permitieron identificar la procedencia de los desechos", detalló el municipio.

Esto ocurrió en el marco de las inspecciones diarias que efectúa la Municipalidad de Córdoba en distintos puntos de la ciudad.

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Cómo denunciar el arrojo indebido de residuos

Las denuncias pueden realizarse de manera gratuita y anónima, por las vías oficiales de la Municipalidad:

MiDocta

Instituto de Protección Ambiental y Animal (3512089133 de 8:00 a 18:00 o al mail [email protected])

Dirección de Higiene Urbana (4285600 internos 7601/01/06 de 7:00 a 13:00 o al mail [email protected]).

Los sitios de arrojo clandestino de residuos constituyen un foco de contaminación ambiental. Además, favorecen la proliferación de animales, insectos y roedores que se convierten en transporte de plagas y enfermedades diversas, por lo que representan una verdadera amenaza para la salud de los vecinos que habitan en zonas cercanas.

En toda la ciudad de Córdoba rige la prohibición de arrojar desechos de cualquier tipo en estos espacios, así como entregar residuos a recolectores informales. Estas acciones son una falta grave y cualquier ciudadano o empresa podrá ser multada.

Fuente: Municipalidad de Córdoba.