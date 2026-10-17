El mapa de la producción joven volvió a tomar la Plaza España

El año pasado, la primera experiencia del festival sentó un antecedente en el ámbito local: transformó los recintos institucionales en plataformas directas de circulación para las camadas emergentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). Aquella edición, desarrollada entre el 10 y el 19 de octubre de 2025, articuló una demanda histórica de los claustros estudiantiles: vincular las instancias de taller con los circuitos de exhibición profesional.

En esta segunda edición, la propuesta amplía su escala territorial e institucional en torno al nodo de Plaza España albergando en el Museo Emilio Caraffa más de 300 piezas de artes visuales; mientras que el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) suma casi un centenar de producciones, extendiendo la oferta a formatos expandidos, intervenciones y propuestas performáticas.

Discursos y núcleos visuales que cruzan la época

Aunque la convocatoria original no impuso una temática prefijada, la curaduría estructuró la heterogeneidad de lenguajes —pintura, escultura, grabado, instalación, videoarte y fotografía— a partir de cinco núcleos conceptuales.

En efecto, el trayecto propone una lectura que va de lo íntimo a lo colectivo. Por un lado, la indagación sobre el cuerpo como primer territorio reúne obras focalizadas en la introspección y la memoria personal como propagador del contexto social. Esa dimensión autobiográfica dialoga directamente con la propuesta de habitar el territorio de los cuerpos, un pilar atravesado por las discusiones contemporáneas sobre identidades, feminismos y diversidad que buscan tensionar los mandatos tradicionales.

A su vez, la dimensión crítica frente al presente se despliega en el eje dedicado a la memoria y la política, donde las producciones funcionan como testimonio y resistencia frente a las tensiones históricas y actuales. En una dirección complementaria, las obras agrupadas bajo la consigna de naturaleza y medio ambiente abordan la crisis ecológica desde una mirada reflexiva sobre la intervención humana en el ecosistema. Finalmente, el recorrido abre un margen para la suspensión de la lógica cotidiana a través del surrealismo y lo onírico, un espacio donde la fantasía y el inconsciente articulan alternativas a la mirada realista sobre el entorno.

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Cruces sonoros y lenguaje audiovisual

El festival integra también producciones de las áreas escénicas, musicales y audiovisuales. Así, en la sala 6 del Museo Caraffa y en la explanada del MMAU se presentarán obras instrumentales y vocales el viernes 23 de octubre (de 19 a 20:30). Por su parte, las artes escénicas ocuparán la sede del MMAU este sábado 17 por la tarde. La dimensión audiovisual reúne 41 cortometrajes de ficción, documental y animación proyectados en el Museo Caraffa en horarios rotativos el sábado 17, del martes 20 al jueves 22, y el sábado 24 de octubre.

El evento, de acceso gratuito, estará abierto hasta el 25 de octubre: el Museo Caraffa recibe visitantes de 10 a 17:30, en tanto que el MMAU abre de martes a viernes de 10 a 20, y fines de semana de 12 a 20 (ambos espacios permanecerán cerrados el lunes 19).

Yael Noris Ferri presenta “Amapola”

Este lunes 19 de octubre a las 19 horas, en el Salón de Magistrados (Belgrano 224), Yael Noris Ferri presenta su segunda novela. Editada por Ediciones del Callejón, se ambienta en la década de 1980, en los barrios de Alta Córdoba y Cofico y aborda la historia de una radióloga acostumbrada a mirar el interior ajeno, pero empeñada en resguardar sus propios secretos.

Entre cartas, apuestas nocturnas, whisky y tangos, la protagonista busca sostener un frágil equilibrio frente a la pérdida. Así, a través de un lenguaje con fuerte impronta oral y dividida en tres partes (La pérdida, La jugada y La fortuna), la trama contrapone la caída de la mujer con la mirada inocente de su nieta, construyendo una narración sobria sobre el deseo, el azar y la resistencia.

Productoras cordobesas buscan alianzas estratégicas en Canarias

Siete empresas de la Cámara de Productoras Audiovisuales de Córdoba (Capac) participaron de una misión comercial en España para impulsar coproducciones y exportación de servicios. Durante la misión “Canarias y Argentina: el puente audiovisual hacia Europa”, que contempló cinco jornadas en Gran Canaria y Tenerife, las firmas Twins Latin Films, Prisma Cine, Largavista Cine, Corte A Cine, Malevo Films, Cabustra Entertainment y Tres Mares mantuvieron rondas de negocios, visitaron estudios técnicos de VFX y presentaron proyectos locales a pares europeos. Organizada por Canary Islands Films, Proexca y la Cancillería argentina, la iniciativa facilitó sesiones de pitch y networking enfocadas en la integración de mercados.