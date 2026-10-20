Estévez: "La mayoría se ve obligada a dejar de pensar en el futuro para pensar pura y exclusivamente en la supervivencia"

La diputada cordobesa Gabriela Estévez pidió al gobierno nacional que trabaje “para llevar un alivio” a las familias endeudadas “porque la situación es desesperante”.

“El 72% de los jóvenes no llega al día 20 del mes y el 60,9% se endeudó durante los últimos seis meses”, precisó en una publicación de “X”.

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Impacto en el bolsillo

Además señaló que “la destrucción del empleo y el salario afecta especialmente a un sector que debería ser de los más dinámicos”.

“La mayoría se ve obligada a dejar de pensar en el futuro para pensar pura y exclusivamente en la supervivencia”, aseguró Estévez.

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Mora en las familias

“Mientras tanto, la morosidad de las familias prácticamente se duplicó en un año pasando del 6,6% al 12,8%, y el gobierno sigue negándose a tratar este tema que llena de angustia a millones de hogares”, remarcó la diputada de Unión por la Patria.

“La semana pasada no dieron quórum y todos los días inventan una maniobra nueva para dilatar. Es un problema que crece y la gente necesita soluciones urgente”, cuestionó Estévez.

“Ya que tienen una política económica que hunde cada vez más a los argentinos, al menos pónganse a trabajar para llevar un alivio porque la situación es desesperante”, cerró la legisladora.