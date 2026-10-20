Oncativo tendrá una nueva circunvalación: licitan una obra de $20.100 millones para sacar los camiones del centro

El Gobierno de Córdoba licitó una obra de $20.100 millones para construir una variante de 3,1 kilómetros en Oncativo, un proyecto que permitirá desviar parte del tránsito pesado que actualmente atraviesa la ciudad y conectar la Ruta Nacional 9 con la ruta provincial S-79. El intendente Nicolás Filoni destacó que se trata de un pedido histórico de la localidad y aseguró que esperan que los trabajos puedan comenzar antes de finalizar el año.

“Es una obra muy importante para Oncativo, que hace tiempo era gestionada, pedida y solicitada por la ciudad. Es una muy buena noticia y la vamos a esperar muy ansiosos porque va a cambiar la historia de la ciudad”, afirmó Filoni en diálogo con Perfil Córdoba.

La apertura de sobres de la licitación está prevista para el 4 de noviembre. Según explicó el intendente, los plazos administrativos y las condiciones climáticas serán determinantes para el inicio de los trabajos, aunque estimó que podrían comenzar antes del cierre de 2026.

“Todo hace pensar que se haría antes de finalizar el año. Va a depender de las cuestiones administrativas y también del clima, que las lluvias nos dejen avanzar rápido”, señaló.

Una obra para desviar camiones del centro de Oncativo

El proyecto contempla un tramo de 3 kilómetros y 100 metros que funcionará como una variante para unir la Ruta 9, vinculada a la autopista Córdoba-Rosario, con la ruta S-79, camino hacia localidades como Colonia Almada, Villas Ciudad de América y Río Tercero.

Filoni explicó que el objetivo principal es evitar que los vehículos de gran porte ingresen al casco urbano. “Los camiones de soja, maíz, trigo y todo lo que es el entramado productivo evitarían pasar por la ciudad”, detalló.

Actualmente, según indicó el intendente, parte del tránsito pesado que llega desde la ruta S-79 y atraviesa sectores urbanos.

“Esto haría que gran parte de todos los camiones que cruzan la ciudad no lo hagan porque utilizarían esta variante”, explicó. “Es más seguridad, es más tranquilidad, es mejor movilidad”.

La expectativa por una obra anunciada durante años

El intendente remarcó que existe expectativa entre los vecinos, aunque también reconoció cierta cautela porque el proyecto fue mencionado en gestiones anteriores sin llegar a concretarse.

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“Soy muy cauteloso porque es una obra que se ha prometido otras veces, muchos intendentes la han anunciado con bombos y platillos. Hay un cierto descreimiento en parte de la ciudadanía”, afirmó.

Por eso, señaló que el momento clave será cuando las máquinas comiencen a trabajar en la ciudad. “Esperamos muy ansiosos ver la máquina, ver el material apenas esté, porque eso significaría que ya está ejecutándose la obra”, agregó.

El pliego establece un plazo de ejecución de hasta 365 días, según explicó Filoni. La obra contempla la utilización de hormigón, una modalidad que —según el intendente— permitirá mayor durabilidad.

“Ojalá que durante 2027, si todo sale bien y como dice el pliego, estemos inaugurándola”, expresó.