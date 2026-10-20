El exlegislador provincial Oscar González fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional por lo que no irá preso la tragedia vial ocurrida en las Altas Cumbres, que dejó una persona fallecida y dos mujeres con graves heridas.

El histórico dirigente del PJ también recibió una pena de ocho años de inhabilitación para conducir vehículos automotores.

La sentencia del juez Santiago Camogli se conoció pasado este mediodía en la Cámara del Crimen de Villa Dolores, donde se dio a conocer el veredicto tras un juicio que se extendió durante aproximadamente dos meses y medio.

González, de 78 años, enfrentaba cargos por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el choque registrado el 29 de octubre de 2022, cerca de las 16, en el paraje Niña Paula, sobre la ruta provincial E-34.

Según la acusación, el accidente involucró a la BMW X1 que conducía el exfuncionario y un Renault Sandero en el que viajaban las víctimas.

Como consecuencia del impacto murió Alejandra Bengoa, mientras que Marina Szulewicz y Alexa Miranda sufrieron heridas de gravedad.

Qué deberá hacer González

Además González deberá cumplir con los siguientes requisitos establecidos por el fallo:

a. fijar residencia ante el Tribunal y no mudarla sin previo consentimiento del mismo.

b. comparecer del uno al diez de cada dos meses por ante el Tribunal de Ejecución.

c. Abstenerse del consumir en exceso bebidas alcohólicas y del consumo de estupefacientes,

d. no cometer nuevo delito; todo bajo apercibimiento de ley para el caso de incumplimiento (art. 28 C.P.).

Tragedia de las Altas Cumbres: condenaron a Oscar González a 3 años de prisión condicional y no irá preso

Condenas civiles

Respecto a las acciones civiles, la Justicia determinó que Oscar González y la Provincia de Córdoba deberán pagar a Vera Szulewicz $ 31.633.758,86; a Marina Szulewicz la suma de $353.575.089,30, y a Alexa Miranda la suma de $ 1.625.279.401.

González se retiró pasadas las 13 en medio de los insultos de un grupo de manifestantes que se encontraban en inmediaciones de los tribunales de Villa Dolores.