Hotesur-Los Sauces: Casación ordenó un único juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por presunto lavado de dinero

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este martes que las causas Hotesur y Los Sauces, en las que están acusados Cristina Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner, se juzguen en un único debate oral y público.

A favor de la unificación votaron los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña, mientras que Alejandro W. Slokar se pronunció en disidencia y defendió que los juicios se mantuvieran separados.

Durante su voto, Petrone sostuvo que la unificación permitiría garantizar “los principios de celeridad, economía procesal y, en definitiva, una mejor y más pronta administración de justicia”.

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Por su parte, Barroetaveña sostuvo que la relación entre ambas causas respondía a razones jurídicas y no organizativas, por lo que “con una argumentación de conveniencia logística o de organización no es posible modificar o alterar la conexidad que motivó su acumulación”.

Al principio, el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, había resuelto que los dos casos avanzaran en juicios separados. Consideró que cada expediente tenía hechos y pruebas que podían analizarse por separado.

Desde la fiscalía, representada por Diego Velasco, fiscal del juicio oral, y Mario Villar, fiscal general ante Casación, pidieron que las dos causas volvieran a tramitarse juntas.

Entre sus argumentos, advirtieron sobre el riesgo de una “parcialización de la prueba”, es decir, que al analizar los expedientes por separado se perdiera de vista la relación entre las distintas operaciones investigadas y no se pudiera evaluar el conjunto de los hechos.

Hotel Alto Calafate, uno de los establecimientos vinculados a la causa Hotesur, en Santa Cruz

Establecimientos que fueron administrados por la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez

Cristina Kirchner y Máximo pidieron participar por Zoom en el juicio por Los Sauces

La defensa de Cristina Kirchner y Máximo, a cargo del abogado Carlos Beraldi, rechazó el pedido de la fiscalía para unificar los juicios. Sostuvo que la medida podía demorar el inicio del debate y afectar las garantías de defensa, es decir, el derecho de los acusados a defenderse durante el proceso judicial.

Beraldi advirtió que “se estaría cometiendo una grave irregularidad de la cual mi parte no tiene responsabilidad”.

Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner

La decisión final se conoció la fecha prevista para el comienzo del debate por Los Sauces, que el TOF 5 había fijado para este viernes 23 de octubre. En cambio, el juicio por Hotesur estaba programado para el 19 de marzo de 2027. Con la reunificación, ambos expedientes deberán tratarse en un mismo proceso.

Qué se investiga en Hotesur y Los Sauces

Si bien las dos causas están relacionadas, cada una tiene como eje una empresa diferente de la familia Kirchner.

Lázaro Báez, empresario santacruceño

En la causa Hotesur se investigan los negocios de la empresa de la familia Kirchner vinculados a tres establecimientos hoteleros de Santa Cruz: Alto Calafate y la hostería Las Dunas, en El Calafate, y La Aldea del Chaltén, en la localidad de El Chaltén.

Su investigación puso el foco en los contratos de alquiler y administración de esos a través de Valle Mitre, una firma vinculada al empresario Lázaro Báez, que recibió contratos de obra pública en los gobiernos kirchneristas. La acusación busca determinar si se canalizaron fondos de presunto origen ilícito hacia el patrimonio familiar.

A diferencia de Hotesur, en la causa Los Sauces se investigan los contratos de alquiler de propiedades de la sociedad familiar con empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, estos últimos vinculados al Grupo Indalo. La acusación sostiene que esos contratos podrían haber funcionado como otra vía para incorporar al patrimonio de la familia Kirchner dinero presuntamente obtenido de manera ilegal.

MV/ML