Los Sauces-Hotesur: Casación define si se unifica o desdobla la primera causa que tiene a Máximo Kirchner como acusado

La Cámara Federal de Casación Penal define si Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner serán juzgados en un único proceso o en dos juicios separados por las causas Hotesur y Los Sauces. La audiencia se realizó el jueves pasado, mientras se desarrollaba la quinta Marcha Federal Universitaria y el oficialismo conseguía dejar sin quórum una sesión de Diputados para derogar el DNU 70/2023, según confirmó PERFIL con fuentes judiciales.

El Máximo Tribunal penal “está en deliberación” y resolvería en las próximas 48 horas, confió a PERFIL una fuente de esa Cámara. El Tribunal Oral Federal 5, con el acuerdo de las defensas resolvió hacer dos juicios: el de Los Sauces comenzaría este viernes y el de Hotesur el 19 de marzo próximo.

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Pero el fiscal Diego Velasco, con el respaldo de su colega ante la Casación Mario Villar y la Unidad de Información Financiera (UIF) buscan que se tramite de manera conjunta.

El TOF 5 está integrado para este juicio por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. Michilini integró el Tribunal que sobreseyó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, medida que fue revocada por Casación. Además, está confirmado como integrante para integrar el tribunal que juzgará la actuación de los miembros de Revolución Federal acusados por incitación a la violencia y hostigamiento contra la ex primera mandataria. Pero su labor no se limita al ámbito local. En agosto, viajó a Ucrania para participar en la elaboración de un informe sobre los chicos ucranianos presuntamente secuestrados por Rusia desde el inicio de la guerra, que se calculan en unos 20.000.

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Adriana Palliotti es titular del TOF 5 desde 2011. La magistrada fue parte del Tribunal que condenó a Lázaro Báez a doce años de prisión en la causa conocida como Ruta del Dinero K. Fernando Machado Pelloni, en tanto, integró el tribunal de la causa Oil Combustibles, que absolvió a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y condenó en otra instancia al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

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Hotesur y Los Sauces tienen 16 imputados en común y numerosos elementos de prueba. Sin embargo, desde el TOF 5 indicaron que Los Sauces está en condiciones de avanzar, mientras Hotesur aún tiene pendiente una pericia contable en una investigación. Durante el o los juicios se espera que declaren unos 300 testigos.

Para el fiscal Villar y la UIF las causas deberían llegar a juicio juntas porque ambas investigan maniobras de lavado de activos y asociación ilícita vinculadas, desarrolladas en los períodos 2009-2015/2016, y que tienen como imputados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, que es la primera vez que enfrentará un juicio oral y público.

Consultado en un reportaje en Radio con Vos, por esta causa Máximo Kirchner sostuvo que “antes de diciembre del '87, cuando mi viejo asumió como intendente, él ya había invertido en ladrillos, plazos fijos, todo muy conservador”. “ Desde el punto de vista ético puedo entender que haya un cuestionamiento, pero no desde el punto de vista legal”, dijo en esa entrevista.

Las causas investigan supuestas operaciones de lavado a través de la actividad hotelera e inmobiliaria de sociedades de la familia Kirchner, con fondos atribuidos a empresarios cercanos, beneficiados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.