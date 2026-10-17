Máximo preguntó quién le pondrá límites a Milei y señaló a la expresidenta

Es bonaerense pero eligió Chaco para sortear la interna. Máximo Kirchner compartió el acto del Día de la Lealtad con el senador Jorge Capitanich. Arrancó su discurso con críticas directas a Javier Milei, pero el mensaje también apuntó hacia adentro del peronismo: pidió por Cristina Kirchner para ponerle límites al gobierno libertario.

El diputado nacional afirmó que el Gobierno “no gobierna para los argentinos y argentinas, se gobierna para intereses foráneos” y llamó a recuperar la soberanía económica. También cuestionó a quienes, según planteó, buscan presentar al peronismo como enemigo de los argentinos que tienen comercios, industrias o invierten en la tierra. “Los enemigos de la industria y el comercio argentino son aquellos que votaron un RIGI, donde los comerciantes y empresarios chaqueños pagan un 35% de ganancias mientras las mineras y petroleras se llevan todo pagando nada”, afirmó.

Pero el eje político de su discurso estuvo puesto en Cristina Kirchner y en quién debe encabezar la reconstrucción del peronismo. “¿Quién será el peronista o la peronista que se anime a poner nuevamente límites en la Argentina para defender los porotos de la gente?”, preguntó. Desde el público respondieron “Cristina”. Máximo recogió ese reclamo y apuntó contra quienes, dijo, prometen confrontar con el poder pero retroceden ante las primeras dificultades. “Es necesario tener el compromiso porque hay muchos que les gusta tener el micrófono y subirse a las tarimas y decir discursos lindos y prometer batallas que después al primer chasquibum salen corriendo”, remarcó.

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“Por eso a Cristina hoy el poder económico más concentrado y recalcitrante de la Argentina, que son unos poquitos empresarios, la tienen secuestrada en San José”, sostuvo. Luego comparó su situación con la de otros expresidentes y afirmó que, si hubiera endeudado al país con el Fondo Monetario Internacional y empobrecido a sus compatriotas, “seguramente estaría libre como están los Macri, como estuvo De la Rúa”.

Mensaje para la interna del PJ

El diputado también dejó un mensaje para la discusión interna. Reclamó que la dirigencia explique cómo piensa recuperar el poder adquisitivo y financiar la educación, la salud y los medicamentos. “Tener este registro es la base para poder construir la unidad”, dijo. Y marcó un límite a los acuerdos que solo reúnan a las conducciones partidarias: “No queremos un amontonamiento de dirigentes”. Para Kirchner, la tarea es “representar la esperanza de la gente que no puede más”.

Sobre el final, volvió a reivindicar a su madre como referencia política del espacio. “Cristina crece en las encuestas no solo porque el pueblo argentino tiene memoria sino porque entienden que es una mujer fuerte, que no la quiebran, que no la hacen ir en contra de su pueblo ni aun metiéndola presa. ¡Esa es la dirigencia que necesita la Argentina!”, concluyó.

R.A.