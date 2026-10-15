Gil Domínguez: Por qué la unificación de Hotesur y Los Sauces favorecería a Máximo y Cristina Kirchner

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el reconocido abogado constitucionalista y docente de la UBA, Andrés Gil Domínguez, desglosó el impacto de la decisión de juzgar ambos expedientes, Los Sauces y Hotesur, en un mismo proceso. Según el especialista, la postergación de los plazos procesales y la acumulación de pruebas que genera la unificación terminan, en la práctica, beneficiando la estrategia de la defensa de los imputados. Durante la entrevista el jurista analizó las consecuencias jurídicas para Máximo Kirchner y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como el futuro de sus situaciones procesales a mediano plazo.

Andrés Gil Domínguez es un reconocido abogado constitucionalista que cuenta con una vasta trayectoria académica en el ámbito del Derecho Público. Es doctor en Derecho y docente de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Chaco Austral. Ejerce como docente de grado y maestría de la materia Constitucionalismo Digital e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA.

¿Cómo le va, Andrés? Muy buenos días. Muchas gracias por su predisposición. Estamos a minutos en que se va a decidir si se unifican o se separan las causas de Hotesur y Los Sauces. Me gustaría, aprovechando su capacidad didáctica y académica, que nos explique a los legos qué consecuencias tiene una y otra cosa.

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Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá se tienen sus pros y sus contras, porque el Tribunal Oral Federal Nº 5 había decidido separar ambas causas, Los Sauces y Hotesur, para darle mayor agilidad a la causa de Los Sauces, porque esta era la causa que ya tenía toda la etapa probatoria cerrada, especialmente las pericias contables, y la causa Hotesur venía mucho más retrasada. Con lo cual, la idea del Tribunal Oral Federal era dividir ambas causas para que la causa de Los Sauces se pudiese hacer de forma más célebre, más rápida, resolver. Ahora, los fiscales apelaron y, con la reunificación de Los Sauces y Hotesur, la consecuencia de la ley de inmediata es que va a haber un retraso en la tramitación conjunta de ambos procesos, porque todavía están pendientes las pericias en la causa Hotesur. Aunque los delitos que se imputan son los mismos —es lavado de dinero y asociación ilícita—, se va a extender la cantidad de testigos que eventualmente van a concurrir al juicio. Con lo cual, la reunificación desde la perspectiva de los fiscales permite un juicio más global, complementario, con todos los testigos, con todas las pericias y una... la posibilidad más profunda de la actuación de los fiscales. Pero, por otro lado, esto lo que va a hacer necesariamente es retrasar este proceso, porque hasta tanto en la causa Hotesur no estén todas las pericias, no se puede comenzar el juicio. Y una vez que se comience, va a ser mucho más largo que si estuviesen divididos. Esos son los pros y los contras que tiene el haberlos dividido, como quería el tribunal, o reunificarlos, como plantean los fiscales.

Y desde el punto de vista de quienes son juzgados, ¿hay pros y contras? ¿Hay algo que beneficiaría más a uno u otro? Concretamente, el caso de Máximo Kirchner, por un lado, y por otro lado, luego por la expresidente.

Y eso depende de las estrategias de la defensa. Yo, sin meterme en las estrategias de la defensa, me parece que siempre un proceso más largo, un proceso más complejo, beneficia más a la parte acusada que un proceso que sea mucho más serio, mucho más sencillo, mucho más enfocado en lo que es la producción de pruebas, en lo que es la cantidad de testigos como parte probatoria y en lo que es los plazos procesales.

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A ver si lo entendí bien, Andrés: ¿cuanto más tarde un juicio, mejor para el acusado?

Cuanto más tarde un juicio, muchas veces es mejor para el acusado; siempre depende del contexto. Si el acusado en realidad es culpable, usualmente cuanto más tarde, cuanto más se dilate, esto beneficia a un acusado. Siempre dependiendo del contexto del caso, no es una regla que uno siempre la pueda aplicar. Pero en este caso concreto, y habida cuenta que en el caso del supuesto de Máximo Kirchner va a ser el primer proceso judicial que va a tener que enfrentar, me parece que cuanto más tarde, cuanto más se dilate, cuanto más complejo sea, más lo beneficia en su situación procesal.

Y Andrés, en el caso de la expresidente, que esta es otra de las causas que acumula más la que ya tiene condena, ¿Cómo se va a generar a mediano plazo la concreción de todas las condenas? ¿Cómo imagina que va a quedar su situación a futuro?

Bueno, eso va a depender de la suerte de los procesos: si obtiene un juicio, una absolución o una condena. Si obtiene una absolución, su situación procesal va a estar circunscripta pura y exclusivamente a la condena firme en el caso de Vialidad. Si recibe otras condenas, es probable que su estancia en prisión domiciliaria se extienda en el tiempo, no pueda tener salidas transitorias, como si existiese solamente una sola condena.

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Mi pregunta era porque he escuchado continuamente —usted me corroborará o no— que casualmente, en el caso en el que está condenada, no es de las peores situaciones jurídicas que tiene la expresidente, que incluso podía ser discutible su directa participación, mientras que en otros la posibilidad de ser condenada, a priori, antes de comenzar el juicio, era mayor.

Yo vengo sosteniendo que ella en la causa de Vialidad está mal condenada, pero en la causa de Hotesur su situación —siempre sosteniendo la presunción de inocencia que rige para cualquier persona— de inicio es muchísimo más compleja que la que tenía en la causa de Vialidad. Especialmente en esta causa, en los autos de Hotesur, su situación procesal es muchísimo más compleja que la que tenía en la causa de Vialidad.

Ahí va. Entonces, el hecho de que se prolongue una hipotética nueva condena también termina beneficiando a la situación de Cristina Fernández de Kirchner.

Sí, porque en la medida que ella extienda esto y logre algún tipo de reformulación de la condena en Vialidad, se pone electoralmente competitiva, puede eventualmente acceder a un cargo y, nuevamente, contar con fuerzas.

Exactamente. Andrés, como siempre... por eso dijimos al principio, su didactismo académico nos ayuda a comprender de manera simple situaciones complejas. Y gracias por su predisposición urgente. Un fuerte abrazo.

Muchas gracias y muy buen día.

MEG