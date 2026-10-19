La ONU comenzó a sesionar y el kirchnerismo se ilusiona con una señal sobre la condena de Cristina Kirchner

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comenzó este lunes su 146.º período de sesiones en Ginebra, que se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre. La fecha reactivó las expectativas en el entorno de Cristina Kirchner, cuya defensa presentó un reclamo ante el organismo internacional para cuestionar la condena en la causa Vialidad y solicitar, entre otras medidas, la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Sin embargo, el calendario de sesiones no implica que el caso vaya a ser tratado durante estas semanas. Hasta el momento, no hay una fecha confirmada para un pronunciamiento sobre la presentación de la expresidenta. La expectativa está puesta especialmente en una eventual respuesta al pedido cautelar, que podría abrir una nueva instancia de disputa judicial en la Argentina.

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Los abogados de Cristina Kirchner sostienen que durante el proceso que derivó en su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua se vulneraron garantías fundamentales. En septiembre, la defensa incorporó nuevos argumentos y documentación ante el Comité de Derechos Humanos, con cuestionamientos al proceso judicial y a hechos posteriores a la presentación original.

En el kirchnerismo siguen con atención los movimientos del organismo, ante la posibilidad de que una decisión favorable permita solicitar a la Justicia argentina la revisión de la sentencia o la suspensión de sus efectos electorales. De todos modos, una eventual resolución internacional no dejaría sin efecto automáticamente la condena ni habilitaría por sí sola una candidatura de la expresidenta para 2027.

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Massa visitó a Cristina Kirchner y sigue abierta la discusión por las candidaturas

La expectativa por el reclamo ante la ONU coincide con los movimientos del peronismo para ordenar su estrategia electoral de cara a 2027. El viernes, Sergio Massa visitó a Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, en un encuentro que se mantuvo bajo reserva y que se conoció después de que circulara una fotografía del exministro de Economía al salir del edificio.

La reunión se produjo en la previa del Día de la Lealtad y se inscribe en los contactos que Massa mantiene con la expresidenta y con Máximo Kirchner. Ambos sectores coinciden en sostener las PASO como mecanismo para definir las candidaturas, una alternativa que también contempla el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Las coincidencias estratégicas, sin embargo, no se tradujeron en una celebración conjunta del 17 de octubre. Cada sector organizó su propio acto, mientras continúa abierta la discusión sobre quién debería encabezar la propuesta presidencial del peronismo.