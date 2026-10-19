Reubicaron a María Belén Agudiez en el Correo Argentino tras su salida de la Quinta de Olivos

María Belén Agudiez fue reasignada en un puesto administrativo del Correo Argentino luego de dejar la Subsecretaría de Planificación General de la Presidencia, en el marco de los cambios en la estructura encargada de administrar la Quinta de Olivos.

Agudiez, una exfuncionaria cercana a Karina Milei, trabaja dentro de la gerencia de Comunicación del organismo estatal, aunque por el momento no se precisó cuál será su función específica. Desde el Gobierno aclararon que se trata de un puesto administrativo y descartaron que haya sido nombrada gerenta, aunque señalaron que hay un cargo vacante cuya cobertura podría definirse en los próximos días. La información fue confirmada por fuentes de la Casa Rosada al diario LA NACIÓN.

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La exfuncionaria integraba el círculo de confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desde antes de la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno. Hasta septiembre, se desempeñaba en un área vinculada con la planificación de los servicios necesarios para el funcionamiento de la residencia presidencial y dependía directamente de la hermana del Presidente.

La salida de Olivos y el vínculo con el exintendente de la residencia

La salida de Agudiez se produjo pocos días después de que su cuñado, Osvaldo Javier Sosa, dejara de estar a cargo de la administración de la quinta de Olivos. Sosa había asumido esa función en diciembre de 2023 y fue desplazado el 17 de septiembre, cuando el control de la residencia pasó a manos de la Casa Militar.

Tres días después, Agudiez también dejó su cargo en la Subsecretaría de Planificación General de la Presidencia. En ese momento, desde la Casa Rosada atribuyeron su salida a motivos personales.

El cambio en la administración de Olivos se produjo en medio de cuestionamientos internos y versiones sobre presuntas irregularidades en el manejo de las compras y contrataciones destinadas a la residencia. También circularon señalamientos sobre posibles filtraciones de información desde el predio, aunque no se informaron denuncias oficiales que acreditaran esas acusaciones.

Desde el entorno presidencial rechazaron que Agudiez hubiera tenido responsabilidad en esos episodios. Según fuentes oficiales citadas por LA NACION, la funcionaria conservaba la confianza de Karina Milei y su salida respondió a una modificación de las funciones del área que tenía a cargo.

“El objeto de la Subsecretaría de Belén quedó sin efecto cuando se pasó todo el control de Olivos a Casa Militar, por lo que dejó el cargo, pero nunca dejó de ser una persona importante y valiosa para Karina”, sostuvo una fuente cercana a la secretaria general de la Presidencia, según publicó el diario.

Las denuncias por las compras en la quinta presidencial

La salida de Agudiez también quedó vinculada a los cuestionamientos públicos de la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza. La legisladora hizo referencia a presuntas irregularidades en compras y contrataciones que, según denunció, no habrían tenido como destino final la residencia presidencial de Olivos.

Posteriormente, Pagano formalizó sus acusaciones mediante una presentación judicial en los tribunales federales de Comodoro Py. Sin embargo, desde el Gobierno negaron que Agudiez hubiera estado involucrada en las supuestas irregularidades o en las filtraciones que se mencionaron durante los cambios en la administración de la quinta.

Las fuentes oficiales también remarcaron que la eliminación de las funciones de la Subsecretaría de Planificación General estuvo relacionada con el traspaso del control de Olivos a la Casa Militar. Esa modificación, señalaron, dejó sin efecto las tareas que justificaban la continuidad del área.

Los otros funcionarios vinculados a Manuel Adorni que llegaron al Correo Argentino

La designación de Agudiez se suma a otros nombramientos que habían generado repercusiones en el Correo Argentino. Semanas atrás, trascendió que tres personas vinculadas al exjefe de Gabinete Manuel Adorni habían llegado al directorio de la empresa estatal.

Se trata de Aimé “Meme” Vázquez, Ian Vignale y Federico Sicilia. Los tres habían formado parte del entorno de Adorni, pero sus trayectorias posteriores fueron diferentes: Vignale continuó como funcionario en la Jefatura de Gabinete, mientras que Vázquez y Sicilia dejaron sus puestos en la Casa Rosada después de la salida del exministro coordinador.

LB/MSS