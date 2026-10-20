Milei llega a España para sumar millas como jefe de campaña de la ultraderecha internacional

Javier Milei se sacó el mameluco de YPF y se puso el traje de jefe de campaña de la ultraderecha internacional. Con la excusa de disertar en el foro Nueva Economía, el presidente encabeza una brevísima gira por España, en plena recta final hacia las elecciones del 29 de noviembre. Desembarca este martes en Madrid con una agenda oficial que contempla una primera jornada libre de actividades y un miércoles recargado.

La visita a la Fundación Disenso, el think tank alineado a Vox, no estaba prevista en el cronograma original y se agregó más tarde. Por eso, aunque aún no está confirmada ninguna reunión entre Milei y Santiago Abascal, el líder del partido ultraderechista, desde Casa Rosada no descartan que pueda producirse algún encuentro.

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Milei está decidido a ser reconocido como el pionero del giro a la derecha en Occidente y, en lo que va del año, convirtió los viajes presidenciales en giras proselitistas. Estuvo en Brasil, donde expresó su apoyo público a Flávio Bolsonaro contra Lula da Silva; en Perú asistió a la asunción presidencial de Keiko Fujimori; y en Colombia participó de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. Además, mantuvo una reunión bilateral con Daniel Noboa, el presidente electo de Ecuador, a quien el libertario presenta como parte de su eje regional.

Antes de viajar a España, Milei estuvo en Washington. Durante la gala del Hispanic Heritage, lanzó un fuerte respaldo a Donald Trump: “Es importante no solo para Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre. No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, dijo.

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Milei viajó a España acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y por el vocero presidencial, Adrián Ravier. Según la agenda que difundió Casa Rosada, la comitiva aterrizará en Madrid a las 13 y luego tendrá el día libre o, al menos, no hay actividades programadas.

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El miércoles comienza bien temprano. A las 5.15 de la mañana, hora argentina, Milei participará de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. La actividad forma parte del Fórum Europa y cuenta con el patrocinio de Asisa, un grupo de salud, y Solaria, una compañía dedicada a la energía solar.

El encargado de presentar a Milei será Daniel Lacalle, un economista español especializado en mercados financieros y gestión de inversiones. Cercano al liberalismo económico, fue asesor de Pablo Casado y candidato del Partido Popular en 2019. También expresó públicamente su afinidad con Abascal y respaldó algunas de las propuestas fiscales de Vox.

Según un perfil de Lacalle publicado por ElDiarioES en 2019, “el economista ha destacado la necesidad de meter tijera en las duplicidades del ‘gasto político’, en las instituciones, cargos y gastos vinculados a la administración que considera inútil. Pero no solo. Daniel Lacalle cree que habría que aplicar la receta de la austeridad en la sanidad y la educación públicas”, escribió la periodista Laura Olías. Menos de una década después, presentará al presidente que en lugar de utilizar tijeras agarró una motosierra.

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Nueva Economía Fórum se presenta como una organización independiente y no partidista, con una trayectoria marcada por la participación de dirigentes políticos, empresarios y autoridades de organismos internacionales. Entre sus premiados figuran desde Mauricio Macri hasta Angela Merkel y Josep Borrell. En la lista de aparece el nombre de quien hoy encarna, según Milei, todos los males de Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva, que fue galardonado en 2010.

Los encuentros con amigos

Después de cumplir en el Nueva Economía Fórum, empieza la ronda de los encuentros con amigos. A las 8 de la mañana, Milei mantendrá un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos.

Huerta de Soto es uno de los exponentes de la Escuela Austríaca de Economía y Milei lo considera una especie de maestro. La admiración es mutua. Cuando el libertario llegó a la Casa Rosada, el español le envió un libro con una dedicatoria especial: “Para el presidente Javier Milei, líder de la libertad y modelo para el mundo, con todo mi afecto y consideración, frente al virus letal del estatismo que infecta el alma humana. ¡Viva la libertad, carajo!”, escribió.

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Ravier también tiene un vínculo especial con el académico. El actual vocero cursó un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, donde fue su alumno y lo eligió como director de tesis.

En 2023, Gran Madrid, el suplemento del diario español El Mundo, publicó un artículo sobre la influencia de Huerta de Soto en Milei. El periodista Daniel J. Ollero describió al profesor como un académico excéntrico que fue incluído en la lista de Los Más Ricos de España 2023, con un patrimonio neto de 160 millones de euros. Su fortuna se explica por la tenencia de la empresa España S.A. de Seguros. Además, se lo describió como uno de los “grandes tenedores” de propiedades, con 369 inmuebles registrados en la Comunidad de Madrid y 25 edificios singulares entre la capital y Portugal.

Después de la reunión con Huerta de Soto, Milei se quedará un rato en la Universidad Rey Juan Carlos, donde presentará el Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca. A las 10, parte a otro lugar amigo: la Fundación Disenso, el think tank de Vox.

En el informe “De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española contra los derechos sexuales y reproductivos”, el periodista Miquel Ramos describe a la Fundación Disenso como “el laboratorio de ideas del partido”, en referencia a Vox, y la identifica como el pilar de su estrategia internacional. Se trata de una organización clave en la expansión de la ultraderecha en América Latina.

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A las 12, Milei se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las principales referentes del ala liberal y confrontativa del Partido Popular español. Al igual que el libertario, la dirigente construyó su perfil público con ideas como la rebaja de impuestos y la defensa del libre mercado. Es una de las caras que representan a la oposición del gobierno de Pedro Sánchez.

En abril, en un reportaje con El Debate, Milei esquivó pronunciarse sobre las diferencias entre Vox y el PP. “Yo tengo una excelente opinión y valoración tanto de Isabel Díaz Ayuso como de Santiago Abascal. Me parecen dos personas respetables, honorables y que tienen claro lo que requiere la solución que implica salir del socialismo”, dijo.

La última actividad programada del presidente en Madrid es una entrevista programada para las 14 con el periodista Fernando González, de El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia. Dos horas después se subirá al avión que lo traerá de vuelta a la Argentina. Habrá que ver por cuánto tiempo: donde haya una elección, allí estará Milei para hacer campaña.

